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中醫大病患餐點鳳梨入菜 助消化抗癌預防心血管疾病

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
中醫大新竹附醫住院病患餐點，預計將當季的鳳梨加入循環菜單裡，如鳳梨苦瓜雞、鳳梨拌木耳等。圖／中醫大新竹附醫提供
中醫大新竹附醫住院病患餐點，預計將當季的鳳梨加入循環菜單裡，如鳳梨苦瓜雞、鳳梨拌木耳等。圖／中醫大新竹附醫提供

中國醫藥大學新竹附設醫院吃鳳梨挺農民，院長陳自諒表示，中醫大新竹附醫住院病患餐點，預計將當季的鳳梨加入循環菜單裡，如鳳梨苦瓜雞、鳳梨拌木耳等，讓入住的患者同樣能品嘗到鳳梨的酸甜好滋味；住院病患可以直接到護理站或跟營養師訂餐，就有機會品嘗到好吃的鳳梨料理。

營養師黃琳惠表示，根據衛福部食品營養成分資料庫顯示，每 100 公克的鳳梨熱量 53 大卡，纖維 1.1 公克，富含維生素 A、B 群、C 等，其中維生素 C 含量是蘋果的 4 倍。

鳳梨含有鳳梨酵素，可分解蛋白質，幫助嫩化肉質，縮短肉類烹調時間，但鳳梨酵素在口中會少量分解舌頭表面細胞的蛋白質，因此許多人吃鳳梨會有「割舌頭」的刺痛感。

黃琳惠指出，吃鳳梨對人體有許多益處，鳳梨富含纖維，其中的非水溶性膳食纖維在腸道中能幫助水分吸收、促進腸胃蠕動，減少便秘的發生，而鳳梨酵素有助於蛋白質分解，飯後適量食用能促進消化及吸收，可減少腹脹及消化不良等症狀。

此外，鳳梨中的生物類黃酮可以減緩發炎反應，而動物實驗證實鳳梨酵素可減少腫瘤的形成及腫瘤大小等，能夠減少癌細胞產生，降低罹癌風險；鳳梨酵素還能分解纖維蛋白及血管內膽固醇斑塊，並能抑制血小板凝集，具抗凝血及降低動脈血管栓塞的益處，適量食用可幫助降低心血管疾病風險。

黃琳惠也提醒，吃鳳梨雖益處多，但有4大族群要注意，胃潰瘍患者應避免空腹食用太酸的鳳梨，避免刺激胃部不適；糖尿病患者食用應注意份量，因鳳梨屬於中高升糖指數的水果；腎臟病患者淺嚐 1到2 片即可，避免讓鉀離子攝取過量；而極少部分的人對鳳梨酵素過敏，食用後會有頭暈、嘔吐、腹瀉、紅癢等症狀。

鳳梨 酵素

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