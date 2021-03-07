鋒面快閃台灣無解旱象 中南部天氣未來一周變更好

中南部持續乾旱，天氣風險公司分析師林琮訓表示，昨天到今天凌晨有一道結構較好的鋒面通過台灣，為中北部帶來一波明顯的降雨，亦有春雷作響，但是系統移動快速，現在已經移至東部外海。

他說，今天東北季風增強，而華南一帶仍持續有雲系移出，台灣附近依舊是水氣較多，比較潮濕的狀態，北部、中部山區、東半部天氣為陰有短暫陣雨，外出或前往活動要攜帶雨具，中部平地及南部地區則以多雲到陰為主，南部山區偶有零星降雨。

明天依然受到這股東北季風影響，但是白天環境水氣稍減，將與縮減至迎風面北海岸至東北角、大台北山區及東半部地區，大台北西側至苗栗雲量還是比較多一些，以多雲到陰為主，中南部天氣狀況較好，有見到陽光的機會，而晚間華南將再有水氣東移，北部將會再轉為陰有短暫小雨的天氣，中南部降雨不明顯，僅雲量增加。

他說，周二、周三維持東北季風環境，水氣減少，各地天氣趨穩，只有迎風面地區仍然有局部小雨的機會，北部雲量稍多，為多雲天氣，中南部天氣更好、晴到多雲，周四至周五白天東北季風減弱，環境轉為偏東風，連北部都可以見到太陽，一擺近幾天陰雨綿綿的狀況，可以好好把握。

氣溫方面，北部在雲量偏多，東北季風帶來涼空氣的情況下，整體感受都是比較陰涼的，白天高溫大多介於19-21度，夜晚至清晨低溫15-16度，而中南部地區白天舒適偏暖，晚間有涼意，高溫24-25度，內陸地區可以達到將近30度，夜晚到清晨低溫17-19度，日夜溫差較大，早晚記得多添加一件外套，以免著涼感冒。