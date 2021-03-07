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把握這一天好天氣！下波鋒面周五報到 東北部降雨增

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
今天各地天氣。圖／氣象局提供
今天各地天氣。圖／氣象局提供

水情吃緊，新竹、苗栗、台中已實施全天減壓供水。中央氣象局預報員官欣平指出，昨天受東北季風影響，降雨目前只持續昨天一天，中部以北和東半部的降雨將持續到周三，持續時間過短恐難緩解旱象。春天的春雨、梅雨和夏天的颱風將是主要儲水來源。

預報員官欣平表示，緩解旱象要靠天氣和地理條件等多重因素搭配，比如水要下在集水區，不能下得太快、太急。不過春天天氣瞬息萬變，如有變化，氣象局將持續更新資訊。

近日天氣變化快，官欣平表示，昨天鋒面通過、東北季風強，許多地區出現明顯降雨。今天鋒面已經通過，只剩北部和東半部有短暫雨，其他地區轉為多雲天氣，偶爾會飄雨。中部以北的降雨將持續到周三，中南部所受影響最小，高溫可達26到27度。

官欣平指出，11日起東北季風減弱，北部、東北部也回到高溫天氣，白天溫度可達23到24度，東部偶爾降雨。不過好天氣持續不久，12日到13日間又因另一股東北季風增強，天氣有變化，預估北部、東半部下雨。

官欣平也說，今天和9日西半部能見度低，提醒民眾留意。

氣象局 天氣動態

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