快訊

影／警察杯杯攻堅地下軍火庫 幼兒園師生集中安置2小時

獨／消防員防疫津貼籌錢有困難？ 將動用災害準備金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵國產維修備品增至43% 最終目標整車國產化

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
主風泵測試台。圖／台鐵局提供
主風泵測試台。圖／台鐵局提供

為推動維修備品國產化、整合國內鐵道產業技術能量，並接軌國際規範及市場，台鐵局表示，近二年大幅提升國產化及技術自主，維修備品國產金額去年提升至15.7億，所占採購總額比例增至43%，預計119年達到國產比例50%以上，以零組件國產化推動到總成，再漸漸發展到系統，最終以整車國產化為目標。

台鐵局說，前年委託國內廠商製作機廠的主風泵測試台，相較於原廠單價下降近9成；去年決標的EMU700型一次簧整修案，相較原廠單價下降近6成，並委託中山科學研究院為台鐵局車輛加裝限速備援系統，決標金額2億6427萬元，從開發、製造生產到安裝皆由中科院負責以及車廂錄影暨EMU600型顯示器案，決標金額1億1714萬元，由國內廠商自行開發軟體並搭配國內生產配件完成。

台鐵局說，將積極建立機制及措施，包括成立維修備品國產化推動小組、制定國產化採購作業指引、建立「維修備品國產化」平台、納入全生命周期成本、在地維修、產官學研技轉合作等，致力推動國產化除了可降低購料金額、縮短交期，更可提升國內鐵道產業技術、培育國內軌道相關專業人才、並提升車輛可靠度。

台鐵 鐵道 車廂

延伸閱讀

首例！遠傳、亞太電信5G共頻准了

鼓勵國產化 鴻海、華碩受惠

5G基地台補助辦法出爐 2023年4成基地台國產化

大同結盟唐榮 攻電動巴士

相關新聞

把握這一天好天氣！下波鋒面周五報到 東北部降雨增

水情吃緊，新竹、苗栗、台中已實施全天減壓供水。中央氣象局預報員官欣平指出，昨天受東北季風影響，降雨目前只持續昨天一天，中部以北...

可惜這波雨勢只下到彰化！ 下次鋒面降雨條件要再等等

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，鋒面雲雨帶快速通過，降雨只下到彰化，而且量不夠多，真正...

下午起至明天降雨範圍縮小 吳德榮：周二東北風偏乾

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天至今晨的累積降雨主要分布在台中以北，以新竹以...

中醫大病患餐點鳳梨入菜 助消化抗癌預防心血管疾病

中國醫藥大學新竹附設醫院吃鳳梨挺農民，院長陳自諒表示，中醫大新竹附醫住院病患餐點，預計將當季的鳳梨加入循環菜單裡，如鳳梨...

鋒面快閃台灣無解旱象 中南部天氣未來一周變更好

中南部持續乾旱，天氣風險公司分析師林琮訓表示，昨天到今天凌晨有一道結構較好的鋒面通過台灣，為中北部帶來一波明顯的降雨，亦...

坊間流傳不孕症偏方 護理師：有需求直接去婦產科就診

現代人拚事業容易晚婚，又加上許多夫妻深受不孕所擾，遲遲懷不上孩子，日前有對結婚超過4年的夫妻，婚後積極備孕但一直沒有好消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。