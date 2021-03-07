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台鐵國產維修備品增至43% 最終目標整車國產化
為推動維修備品國產化、整合國內鐵道產業技術能量，並接軌國際規範及市場，台鐵局表示，近二年大幅提升國產化及技術自主，維修備品國產金額去年提升至15.7億，所占採購總額比例增至43%，預計119年達到國產比例50%以上，以零組件國產化推動到總成，再漸漸發展到系統，最終以整車國產化為目標。
台鐵局說，前年委託國內廠商製作機廠的主風泵測試台，相較於原廠單價下降近9成；去年決標的EMU700型一次簧整修案，相較原廠單價下降近6成，並委託中山科學研究院為台鐵局車輛加裝限速備援系統，決標金額2億6427萬元，從開發、製造生產到安裝皆由中科院負責以及車廂錄影暨EMU600型顯示器案，決標金額1億1714萬元，由國內廠商自行開發軟體並搭配國內生產配件完成。
台鐵局說，將積極建立機制及措施，包括成立維修備品國產化推動小組、制定國產化採購作業指引、建立「維修備品國產化」平台、納入全生命周期成本、在地維修、產官學研技轉合作等，致力推動國產化除了可降低購料金額、縮短交期，更可提升國內鐵道產業技術、培育國內軌道相關專業人才、並提升車輛可靠度。
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