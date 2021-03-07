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下午起至明天降雨範圍縮小 吳德榮：周二東北風偏乾

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下午起至明天降雨範圍縮小 吳德榮：周二東北風偏乾

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
雷達回波圖顯示，鋒面對流系統已在台灣東方海面，中部以北仍有較弱的降水回波，伴隨的降雨也較小。圖／取自氣象局網站
雷達回波圖顯示，鋒面對流系統已在台灣東方海面，中部以北仍有較弱的降水回波，伴隨的降雨也較小。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天至今晨的累積降雨主要分布在台中以北，以新竹以北為最多。雷達回波圖顯示，鋒面對流系統已在台灣東方海面，中部以北仍有較弱的降水回波，伴隨的降雨也較小。

今天上午鋒面層狀雲影響，中部以北、東半部有局部雨；下午起至明天降雨範圍縮小，北部、東半部有局部短暫雨，中部山區偶有零星少量降雨的機率。今天中部以北偏涼，南部白天微熱早晚涼。今天北部15至21度，中部16至24度，南部18至29度，東部18至27度。

周二、周三東北季風略增強，但水氣少；周二北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，中南部多雲時晴；周三西半部為多雲時晴、東半部偶有局部短暫雨的機率。

周四、周五東北季風減弱，各地為多雲時晴、氣溫升。周五晚至下周日東北季風略增強；北海岸、北部山區及東半部降雨機率提高，其他地區影響不大。

吳德榮 新竹 中央大學

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