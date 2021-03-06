「總統府」下單18筆？ 高雄鳳梨伯慘遭惡搞
大陸禁銷台灣鳳梨，各界發起搶救之際，卻也有人胡亂惡搞，假冒總統府名義向高雄鳳梨伯下訂18 筆訂單，也有5、6通未顯示號碼的來電，打給鳳梨伯兒子林郁修，劈頭就飆三字經，罵完就掛電話，林家表示，沒幫忙就算了，請別傷害人。
「鳳梨伯」在高屏地區種植大量鳳梨，這次大陸宣布停止進口，恐有200多貨櫃的鳳梨銷售成問題，正愁沒通路，本月3日卻意外接到來自「總統府」的18筆訂單，每單都是10箱，並留總統府電話與住址。鳳梨伯雖喜出望外，但也感到狐疑，打電話到總統府確認訂單，結果府方否認，才知被不明人士惡搞。
鳳梨伯兒子林郁修嘆，這個節骨眼，大家都為鳳梨的銷售傷神，沒能幫忙就算了，還被傷害，「我們只是小老百姓，是單純的農民，沒有任何政治色彩，不希望捲入無謂的爭端」。
除了來自總統府的假訂單，林郁修說，還接到5、6通未顯示號碼的「私人電話」，開口問他是否「鳳梨伯這兒」，一回答是，對方便飆國罵，罵完就掛電話。
林郁修苦嘆，他們期待這次鳳梨禁銷風暴過後，行有餘力也能回頭幫忙其他人，但現在鳳梨苦無銷路，又被莫名惡搞，情何以堪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言