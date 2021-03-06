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「總統府」下單18筆？ 高雄鳳梨伯慘遭惡搞

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導

大陸禁銷台灣鳳梨，各界發起搶救之際，卻也有人胡亂惡搞，假冒總統府名義向高雄鳳梨伯下訂18 筆訂單，也有5、6通未顯示號碼的來電，打給鳳梨伯兒子林郁修，劈頭就飆三字經，罵完就掛電話，林家表示，沒幫忙就算了，請別傷害人。

「鳳梨伯」在高屏地區種植大量鳳梨，這次大陸宣布停止進口，恐有200多貨櫃的鳳梨銷售成問題，正愁沒通路，本月3日卻意外接到來自「總統府」的18筆訂單，每單都是10箱，並留總統府電話與住址。鳳梨伯雖喜出望外，但也感到狐疑，打電話到總統府確認訂單，結果府方否認，才知被不明人士惡搞。

鳳梨伯兒子林郁修嘆，這個節骨眼，大家都為鳳梨的銷售傷神，沒能幫忙就算了，還被傷害，「我們只是小老百姓，是單純的農民，沒有任何政治色彩，不希望捲入無謂的爭端」。

除了來自總統府的假訂單，林郁修說，還接到5、6通未顯示號碼的「私人電話」，開口問他是否「鳳梨伯這兒」，一回答是，對方便飆國罵，罵完就掛電話。

林郁修苦嘆，他們期待這次鳳梨禁銷風暴過後，行有餘力也能回頭幫忙其他人，但現在鳳梨苦無銷路，又被莫名惡搞，情何以堪。

鳳梨

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