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鋒面來了愈晚雨愈大！ 全台有雨到明上午 下周雨這樣下
受到鋒面接近和通過影響，中央氣象局說愈晚雨會愈大，到明天上午全台都有降雨機率。下周兩波東北季風接力，北部、東半部有雨。至於是否能夠紓解中南部旱象，氣象局坦言效果很有限。
氣象預報員葉致均說，今天晚上到明天鋒面通過跟東北季風增強，今晚起愈晚雨愈大，明天上半天前全台有雨，不過雨勢以中部以北跟東北部更明顯，慎防局部雷雨跟較大雨勢發生機率。下半天開始才會水氣減少。
葉致均說，下周一到下周三受到東北季風影響，迎鋒面北部、東半部會下雨，中南部山區也有零星降雨，平地則以多雲為主。其中下周一、二可能有華南雲系東移，若有的話中南部平地也會有零星降雨。
不過葉致均說，這幾天儘管中南部有雨，但往往愈往南邊降雨機率愈小，紓解旱象的效果非常有限，但不無小補。
葉致均說，下周四是東北季風減弱空檔，雨區剩東半部。下周五、六另外一股東北季風增強，雨區集中在北部跟東半部。
氣溫部分，葉致均說溫度變化沒有太明顯，明天低溫中部以北、東北部16到18度 其他地區20到22度。高溫北部因為今天已經很涼，明天降溫不明顯，一樣高溫18到19度。其他地區高溫稍微下降，中部、東半部22到26度，南部27到29度。
葉致均說，下周東北季風影響期間，中部以北跟東北部低溫15到17度，其他地區18到20度。高溫北台灣20到22度，花東23到25度，中南部26到29度。
至於降雪，葉致均說明天3500公尺以上高山，只要氣溫跟水氣有配合，同樣有機會下雪。
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