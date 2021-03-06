快訊

鋒面來了愈晚雨愈大！ 全台有雨到明上午 下周雨這樣下

HBL／蔡宸綱絕殺三分球 泰山退光復與南山爭冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

妹子「1動作」曬內褲比穿好幾天的還臭！網：為何要穿好幾天？ 解決辦法曝

聯合新聞網 / 綜合報導
原po的內褲晾乾卻還是很臭，問網友該如何解決。示意圖／ingimage
原po的內褲晾乾卻還是很臭，問網友該如何解決。示意圖／ingimage

台灣氣候潮濕，衣服若不處理好，常常就會發出一股難聞的酸臭味。日前一名女網友表示，曬在套房的內褲，卻比穿好幾天的還臭，疑惑問「大家都怎麼解決這個問題？」貼文引起網友熱烈討論，有內行傳授好方法，但也有網友質疑「為何內褲要穿好幾天？」

原po在ptt的「WomenTalk」板上發文表示，內褲洗乾淨後，就曬在套房晾乾，沒想到卻比穿好幾天的內褲還臭，讓她感到十分困擾，上網求助「大家都怎麼解決這個問題呢？」

貼文一出引起熱議，不少內行網友就曝秘訣「洗好一定要脫水，不然很容易臭，洗衣精量要捨得用」「有除濕機的話開除濕機，或開窗戶」、「直接拿去投幣式洗衣，用烘乾機烘就好」、「 買烘乾機，洗完、脫水、曬一天、烘20分鐘」。

另外，也有一票網友看到貼文後笑虧「我隔著螢幕都聞到了」、「等等，你怎知道穿好幾天的內褲多臭？」、「你穿過好幾天嗎？不然你怎麼知道味道」、「你內褲為什麼要穿好幾天」、「嘔嘔嘔」、「增加穿的天數，讓它比曬著的還臭」、「體質關係」。

雖然網友笑虧原po「如何知道穿好幾天內褲的味道？」但也可能是原po形容的較為生動，不讓洗乾淨的衣物留下異味比較好的做法是，慎選洗衣粉與烘乾，有時也可能是不好品質的衣物容易飄異味，換一件新的即可解決。

PTT

延伸閱讀

為何福原愛事件日本人比台灣人還生氣？ 網曝關鍵：文化不同

男女過夜「不出事」機率多高？ 網曝1關鍵：是有可能啦

獨／對美熟女蕾絲內褲絲襪「發洩」男一年後涉性侵栽了

她面試工程師狂被問「這1事」 網曝背後主因：誠實就輸了

相關新聞

鋒面來了愈晚雨愈大！ 全台有雨到明上午 下周雨這樣下

受到鋒面接近和通過影響，中央氣象局說愈晚雨會愈大，到明天上午全台都有降雨機率。下周兩波東北季風接力，北部、東半部有雨。至...

妹子「1動作」曬內褲比穿好幾天的還臭！網：為何要穿好幾天？ 解決辦法曝

台灣氣候潮濕，衣服若不處理好，常常就會發出一股難聞的酸臭味。日前一名女網友表示，曬在套房的內褲，卻比穿好幾天的還臭，疑惑問「大家都怎麼解決這個問題？」

春雷接近中！ 鄭明典：組織性對流特徵出現了

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，春雷接近中，雖然還偏北在海上，但是組織性對流特徵出現了，有機會。

祈雨法會92年前就辦過 當年祈雨文曝光

農田水利署明天和大甲鎮瀾宮在鎮瀾宮前廣場舉行祈雨法會。古都好天氣-臺灣南區氣象中心」臉書粉專表示，今年旱象嚴峻，祈雨法會中的重點之一是誦讀祈雨文，粉專並曝光92年前的祈雨文內容。

對流雲系逐漸移入 苗栗以北沿海注意瞬間大雨雷擊！

中央氣象局說，今天上午鋒面接近，目前台灣海峽北部有對流雲系逐漸移入，苗栗以北沿海地區注意瞬間大雨及雷擊。

22歲女歌手莊凌芸墜樓非個案 調查：青少年輕生連3年增

22歲的女歌手莊凌芸昨墜樓輕生，引發社會討論。台灣憂鬱症防治協會今舉辦憂鬱症音樂會，理事長張家銘指出，近年積極宣導自殺防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。