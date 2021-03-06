妹子「1動作」曬內褲比穿好幾天的還臭！網：為何要穿好幾天？ 解決辦法曝

台灣氣候潮濕，衣服若不處理好，常常就會發出一股難聞的酸臭味。日前一名女網友表示，曬在套房的內褲，卻比穿好幾天的還臭，疑惑問「大家都怎麼解決這個問題？」貼文引起網友熱烈討論，有內行傳授好方法，但也有網友質疑「為何內褲要穿好幾天？」

原po在ptt的「WomenTalk」板上發文表示，內褲洗乾淨後，就曬在套房晾乾，沒想到卻比穿好幾天的內褲還臭，讓她感到十分困擾，上網求助「大家都怎麼解決這個問題呢？」

貼文一出引起熱議，不少內行網友就曝秘訣「洗好一定要脫水，不然很容易臭，洗衣精量要捨得用」「有除濕機的話開除濕機，或開窗戶」、「直接拿去投幣式洗衣，用烘乾機烘就好」、「 買烘乾機，洗完、脫水、曬一天、烘20分鐘」。

另外，也有一票網友看到貼文後笑虧「我隔著螢幕都聞到了」、「等等，你怎知道穿好幾天的內褲多臭？」、「你穿過好幾天嗎？不然你怎麼知道味道」、「你內褲為什麼要穿好幾天」、「嘔嘔嘔」、「增加穿的天數，讓它比曬著的還臭」、「體質關係」。

雖然網友笑虧原po「如何知道穿好幾天內褲的味道？」但也可能是原po形容的較為生動，不讓洗乾淨的衣物留下異味比較好的做法是，慎選洗衣粉與烘乾，有時也可能是不好品質的衣物容易飄異味，換一件新的即可解決。