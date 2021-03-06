22歲女歌手莊凌芸墜樓非個案 調查：青少年輕生連3年增

22歲的女歌手莊凌芸昨墜樓輕生，引發社會討論。台灣憂鬱症防治協會今舉辦憂鬱症音樂會，理事長張家銘指出，近年積極宣導自殺防治，我國各年齡層的自殺人數皆明顯下降，唯15歲到24歲的青少年人數連續3年增加。

董氏基金會曾調查，我國高中職學生每7人就有1人有明顯的憂鬱情緒、大學生則每5人就有1人，但其中僅有一成尋求協助，如何主動找出需要幫助的年輕人，更顯重要。

張家銘表示，去年底台大校園連續發生輕生事件，昨又有一位年輕女歌手選擇輕生。衛福部統計，107年到109年，15歲到24歲青少年，自殺人數從193人升至257人，足足增加33.2％，曾有自殺企圖者更是上升62.9％。但其中僅一成向輔導老師求助，多達四分之三的青少年表示不會告訴家長或老師。

同樣是衛福部的調查，有21.1％的國中生、18.7％的高中生曾認真想過自殺。青少年的十大死因中，自殺位居第三位。張家銘表示，現在的青少年面臨到社群世代，任何訊息都可能只接受到壞的一面，若是長期累積心裡，又不願對外求助，很可能都會增加憂鬱傾向，導致想不開。

另外，現在的青少年物資比過往富裕，當青少年表達不想唸書，或是表達沒有成就感時，大人大多會強調「你已經很好命了，還嫌什麼？」反而讓青少年更加挫折，找尋不到目標也找不到成就感，特別是社會上大多灌輸著「成功＝幸福」的觀念時，青少年會開始認為自己很悲慘。

教育部統計，我國高中職、大學生出現嚴重「雙失」，高中職每年休學人數接近一萬八千多人，大學生則接近八萬人。也讓年輕人面臨到失學、失業的困境。

衛福部心口司長諶立中表示，衛福部定期與教育部舉行自殺防治會議，目前已向教育部提出，希望能透過憂鬱量表篩檢，全面對青少年普篩，一旦篩出有風險，將加強導師、家人與孩子之間的陪伴，第二則是教育部也已經提出要加強三級輔導的品質，增加導師對於自殺防治以及憂鬱症陪伴關懷的知能，才有辦法進一步改善青少年不同的問題。

衛福部近期也在積極建置社安網2.0，鼓勵地方設置社區心衛中心，目前全台已設置5處，預計從明年起後四年內，建立70處社區心衛中心，除了照顧社區內的精神疾病患者，也希望可以有一部分的力量能協助校園的心輔，降低青少年自殺比例。

衛福部長陳時中表示，走過心理幽谷最需要的是陪伴、同理心及關懷；國際扶輪社3523地區總監阮虔芷說，憂鬱症就像是心理上的感冒，陪伴就是最好的藥物，今舉辦的音樂會，希望協助更多人幫助家人或朋友走出憂鬱症的困擾，也希望各界關心青少年自殺議題。

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