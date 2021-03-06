異位性皮膚炎搔抓難眠 醫師：保濕避免誘因

新北市立土城醫院皮膚科主任楊靜宜表示，異位性皮膚炎是皮膚濕疹的一種常引起搔抓影響睡眠、情緒；只要做好皮膚保濕，正面放鬆避免接觸誘因，症狀即可好轉並改善生活品質。

新北市立土城醫院今天表示，一名23歲女病患，長期受異位性皮膚炎所苦。幼年身上常出現紅疹及抓痕，青春期後症狀更嚴重，尤其是月經前與考試前後。經治療後症狀大幅改善，終於能睡好覺。病患目前仍持續接受治療。

土城醫院皮膚科主任楊靜宜表示，異位性皮膚炎是一種皮膚濕疹，該名病患成年後，因皮膚反覆發作，呈現乾燥、脫屑、粗糙、色素沉澱、皮紋明顯及苔癬化；且因搔抓引起細菌感染，傷口常滲出液，並長期破壞睡眠品質，嚴重影響專注力與人際關係。

楊靜宜說，異位性皮膚炎主因之一是免疫系統過度活化。患者因角質層屏障功能缺損，外在過敏原可輕易穿越皮膚，與人體內的抗原結合，導致免疫系統活化。

楊靜宜提醒，食物過敏和異位性皮膚炎是兩種不同的疾病，若吃下特定食物，皮膚症狀並未惡化，就沒有問題；反而，環境的塵蟎、黴菌、汗水刺激是更常見的誘發因素。依據輕重掌握治療重點，並做好皮膚保濕，避免接觸誘因，症狀就會好轉。

她表示，案例女病患經綜合評估，鼓勵接受生物製劑治療和濕敷療法。用藥後全身癢感顯著減少，病灶也大幅改善，夜晚終得好眠。

楊靜宜表示，醫師會依症狀和患部，調整適當強度的類固醇藥膏，但不建議長期服用口服類固醇，需長期控制中重度異位性皮膚炎患者，會開立口服免疫調節劑，或安排光照治療。中央健保局也已核准專案申請生物製劑；輕度患者仍建議做好平日保濕即可。