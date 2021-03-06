台鐵黑白質感售票機4車站搶先體驗 首次可直接退票

去年4月，台鐵全新售票機曝光，採用減法美學，以黑、白、灰三色為主，質感外觀引起好評。台鐵局今天說，新售票機首次擁有退票功能，預計4月起陸續在全台40車站啟用新售票機，並於3月下旬在四個車站先開放體驗，目標2022年10月全面汰換。

「售票機一小步是台鐵美學一大步。」台鐵美學小組委員、台灣設計研究院院長張基義張基義去年接受本報採訪時表示，台鐵原先就有規畫多元支付，加上去年啟動美感復興運動後，陸續針對車站站體美學做修正，從使用者感受做出發，像是減少張貼公告，勤於整理環境等，讓民眾進到車站以後不會感覺到凌亂，售票機的優化也被納入討論範圍中。

張基義說，以往售票機太多顏色，也沒有做好妥善設計規畫，所以希望新的售票機在車站裡可以是中性色彩，不要有太大彩度，操作使用上也要盡量簡化，從外觀到服務流程都要以方便為前提。還有一點是要符合通用設計概念，無障礙人士也可以使用，當乘坐輪椅使用售票機時，膝蓋的空間都能符合需求。

台鐵今天說，因原有各類自動售票機已不符合旅客需求，故重新規畫設計多功能自動售票機來滿足旅客需求。新型自動售票機可以現行常用支付方式（現金、信用卡、Apple pay、Google pay等）進行購票、取票，並具備國內軌道運輸首屈一指的退票功能以及以現金進行悠遊卡等電子票證加值功能。

台鐵說，多功能自動售票機分成「一般型」及「無障礙型」兩種形式，無障礙型除了降低操作界面高度之外，並具備「零錢多枚投」功能，旅客可將不同幣值零錢整把投入漏斗狀投幣口之後，即可自動數幣並找零。

台鐵說，該案樣機於去年進20天的功能測試，12月17日完成樣機驗收，為廣泛集外界使用意見，正辦理新一代多功能自動售票機公開測試，及早進行系統調整與優化。

台鐵說，預計3月11日邀請專家、（焦點團體、美學小組、無障礙團體）體驗新一代自動售票機，並將依專家團體意見優化操作介面。

為讓民眾早熟悉新一代多能自動售票機，台鐵說暫定3月23日至3月29日連續七天（或3月24日、3月25日起連續七天分別台北、台中、高雄、花蓮等四個車站辦理民眾體驗活動。

而根據台鐵規畫，預計4月起陸續在上述四個車站外，還有桃園、台南、台東等共40車站，率先換上全新美學多功能售票機，目標2022年10月全面在車站汰換成新機。