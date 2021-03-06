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「環台住福容」每晚兩千有找！A+B不同城市也可自由配

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
福容墾丁店擁有廣闊的度假空間，可飽覽山光水色。圖／福容飯店提供
福容墾丁店擁有廣闊的度假空間，可飽覽山光水色。圖／福容飯店提供

環島旅遊有更經濟划算的選擇。福容大飯店推出超值住房專案，3月底前預訂「環台住福容城市休閒配」專案，任選一間城市型飯店，搭配福容花蓮店或福容墾丁店，兩晚3,899元，每晚2,000元有找，平均一晚1,950元；想入住福容淡水漁碼店或福容福隆店，搭配任一城市型分店，兩晚5,899元，3月至5月皆可入住。

福容大飯店推出的這項住宿專案，3月底前去電預訂，3至5月期間即可入住任一城市型分店，以及一間休閒型分店。若想入住福容花蓮店或福容墾丁店，可購買3,899元的環山線，欣賞最美日出及東海岸壯闊美景，或享受南台灣熱情的溫暖陽光；若想住福容淡水漁碼店或福容福隆店，建議選擇兩晚5,899元的環海線，悠遊老街、觀賞絕美夕陽，或在騎單車遊東北角，享受福隆特有的海底溫泉。

若只在城市裡放鬆度假，位於建國花市旁的福容台北一館，搭乘捷運步行即可抵達；福容台北二館鄰近信義區，還能到動物園看可愛貓熊「圓寶」；大桃園地區的四家分店，福容中壢店、福容桃園店、福容桃園機捷A8店、福容林口店，搭乘火車或機捷就可抵達，福容桃園機捷A8店還能享受兼具養生與美容的黃金美人湯；位於愛河旁的福容高雄店，附近即是最新打卡景點大港橋及流行音樂中心，還可到充滿藝術氣息的駁二藝術特區參觀。

相關資訊可查官網：http://www.fullon-hotels.com.tw/

住福容花蓮店，可順遊知名景點豐濱天空步道。圖／福容飯店提供
住福容花蓮店，可順遊知名景點豐濱天空步道。圖／福容飯店提供
福容高雄店可順遊熱門打卡景點─流行音樂中心。圖／福容飯店提供
福容高雄店可順遊熱門打卡景點─流行音樂中心。圖／福容飯店提供

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