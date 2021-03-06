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南迴利嘉溪橋新舊橋梁軌道切換 24日將影響1列次普悠瑪
為辦理南迴線利嘉溪橋新舊橋梁軌道切換，台鐵局今天宣布，施工期間將影響1列次普悠瑪自強號，乘車前請旅客預先查詢。
台鐵說，有關鐵道局東部工程處辦理「新利嘉溪橋新建工程」，是因為台鐵現有南迴線利嘉溪橋橋墩裸露嚴重，如持續以固床工或其他方式補強保護，並無法達到永久保護效果，考量未來花東雙軌延伸至知本，故於「南迴電氣化計畫」項下辦理「新利嘉溪橋新建工程」，並預留未來雙軌化空間。
台鐵說，有關「新利嘉溪橋」路線切換時間，訂於3月24日（周三）跨25日（周四）辦理軌道切換，因配合施工作業，部分列車截短行駛採公路接駁方式辦理，其工程期間預計影響327次自強號，共計1列次。
台鐵說，提醒旅客於施工期間，乘車前可至交通部臺灣鐵路管理局官方網站、臺鐵e訂通APP查詢列車延誤資訊，或留意車站公告，便於預作安排行程，如無法符合行程規畫，建議改乘其他班次，各車站亦會加強播音告知資訊。
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