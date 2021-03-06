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鋒面逼近將通過台灣 氣象專家解惑為何台北颳強風

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
鋒面系統將要通過台灣附近，將會造成降雨增多，甚至出現局部雷雨的天氣，到了明天鋒面通過後，溫度也將有轉涼的趨勢。圖／「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
鋒面系統將要通過台灣附近，將會造成降雨增多，甚至出現局部雷雨的天氣，到了明天鋒面通過後，溫度也將有轉涼的趨勢。圖／「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，這個周末的天氣狀況相較於先前來講比較不穩定，因為有個鋒面系統將要通過台灣附近，將會造成降雨增多，甚至出現局部雷雨的天氣，到了明天鋒面通過後，溫度也將有轉涼的趨勢。

他說，帶狀的回波系統，通過前後伴隨強陣風，台北測站有觀測到8級陣風，在上午8時30分到8時50分之間溫度陡降3.1度，由20.8度降到17.7度；氣壓也在上午8時20分到8時50分之間陡升2.6百帕，由1017.3升至1019.9，顯示有低溫的氣流灌入，導致溫度驟降且氣壓驟升，並且讓強陣風出現。

今天白天鋒面逐漸靠近，中部以北、東北部、東部將由多雲漸轉為有短暫陣雨天氣，南部及東南部雲量也會逐漸增多。

吳聖宇說，今天晚間到明天上午鋒面就會通過台灣，中部、北部、東半部都有陣雨，南部也有局部短暫陣雨，由於鋒面上伴隨有較活躍的對流系統，因此在通過時有機會帶來局部雷雨，部分地區也可能出現短時較大雨勢，其中在苗栗以北到大台北一帶沿海地區可能是降雨最為明顯的區域。

明天下午之後鋒面東移遠離，不過華南仍有雲層東移，加上東北季風增強，因此中部、北部、東半部仍將有短暫陣雨，南部也還是會有局部短暫陣雨，雖然降雨減小，不過天氣仍不穩定。

溫度方面，今天台灣仍在鋒面前方，相對較溫暖，白天各地高溫仍可到24度或以上，南部可到27-28度以上，今晚到明天清晨隨著鋒面通過，鋒面後方較涼的空氣南下，溫度將轉涼，明天北部、東北部白天高溫只剩下17-19度，轉涼的感受十分明顯，中部及花東地區高溫21-23度，南部受影響較小，高溫仍有24-25度以上，明晚到後天清晨中北部、東北部空曠地區低溫將有可能降到15度或以下。

他說，隨著時間進入3月份，春天的天氣型態變得比較明顯，天氣變化大，系統移動很快，一天之中有可能從晴天很快的轉成下雨，也可能從下雨又突然放晴，溫度的起伏變化也很大，在應對上會變得比較困難，也很難做出準確的預報，因此務必要隨時留意最新的天氣資訊，才能正確的應對這種多變的天氣型態。

高溫 低溫 天氣動態

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