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騎鐵馬漫遊大里草湖溪畔 這些打卡熱點別錯過

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
草湖溪自行車道。圖／中市府觀旅局提供
草湖溪自行車道。圖／中市府觀旅局提供

台中市大里區草湖溪自行車道第3期工程完工後，受許多民眾喜愛，成為熱門旅遊景點。台中市府觀旅局推薦騎鐵馬慢遊草湖溪畔，感受大里豐富地貌、尋訪大里老街品嘗美食，放慢步調，除造訪當地不可錯過的打卡熱點，也體驗大里區的人情暖意。

觀旅局長林筱淇表示，草湖溪自行車道全長4.9公里，自行車道起點自大里區大峰橋，順著草湖溪騎乘，沿線可欣賞草湖溪畔風光，途經愛心拱門意象、美群彩繪梅花鹿巷、塗城里社區公園及竹仔坑生態園區等打卡熱點，其中竹仔坑生態園區內不僅生態資源豐富，還有條林蔭綠廊連接貴妃登山步道，適合民眾來一趟河畔慢遊結合步道探險的健康旅程。

林筱淇說，大里區地貌豐富，除富有自然生態環境外，也蘊含樸實樣貌的人文氣息，喜歡尋幽訪古的民眾，別錯過位於大里老街中的七將軍廟及福興宮，分別有2、300年以上的歷史；而位於台中軟體園區的Dali Art藝術廣場，包含各式展覽及親子園區，成為年輕人打卡的台中景點。

林筱淇建議大家不妨從大里圖書館租借iBike，沿著台3線往南騎，沿線騎經Dali Art藝術廣場，於中興路一段路口左轉就會看到草湖溪自行車道的愛心拱門意象，騎自行車來感受草湖溪畔每一吋的風光。

觀旅局也推薦Dali Art藝術廣場附近的特色景點內新國小，校園內的藍白色調的建築及網美風的彩虹步道，相當吸睛；而緊鄰中興大學區的康橋河岸公園更是台中少見的河岸景觀公園，河川波光粼粼、水道清徹，沿著旱溪河道修砌的河濱步道，感覺格外富異國情調。

想買伴手禮可造訪已有30多年歷史的國光假日花市，花卉種類一應俱全，買盆花點綴家裡或致贈親友，都是不錯選擇；或是購買七賢紅麴米糕，Q彈糥米搭配濃濃酒香，甜而不膩。

美群彩繪梅花鹿巷。圖／中市府觀旅局提供
美群彩繪梅花鹿巷。圖／中市府觀旅局提供
愛心拱門意象。圖／中市府觀旅局提供
愛心拱門意象。圖／中市府觀旅局提供

自行車 車道 林筱淇

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