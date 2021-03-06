對流雲系逐漸移入 苗栗以北沿海注意瞬間大雨雷擊！

中央氣象局說，今天上午鋒面接近，目前台灣海峽北部有對流雲系逐漸移入，苗栗以北沿海地區注意瞬間大雨及雷擊。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，一早西北方海面有閃電發展中，看看今天下午開始是否會接近台灣北部陸地。過去幾天有聽到春雷嗎？要是還沒聽到，今天耳朵可以留意一下。

中央氣象局說，今天白天鋒面接近，北部、東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門亦有零星短暫陣雨；今晚起至明天白天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼；中部以北、東北部地區及金門、馬祖有短暫陣雨，並有局部雷雨及較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖亦有局部短暫陣雨。

氣象局說，明晚起東北季風影響，北部及東半部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。

今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區易有長浪發生。

由於台北市颳起強風，PTT也掀討論，網友說，超可怕，「強度堪比颱風」，也有網友表示「桃園也是」、「比颱風還誇張」、「天超黑，風又超大」、「睡個回籠覺怎麼變晚上的感覺」、「昏天暗地、風雲變色」、「突然變黑夜」。