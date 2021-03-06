春雷接近中！ 鄭明典：組織性對流特徵出現了

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，春雷接近中，雖然還偏北在海上，但是組織性對流特徵出現了，有機會。

氣象局說，今天會有鋒面逐漸接近，並在晚間開始通過台灣，天氣更為不穩定，鋒面接近過程中，中部以北的降雨機率愈晚愈高，其他地區也有局部短暫陣雨。今天晚上開始鋒面通過，中部以北及東北部將出現普遍性的陣雨，其他地區降雨較為局部。

氣象局提醒，鋒面接近及通過期間，中部以北及東北部有局部雷雨及較大雨勢發生機率。溫度方面和今天大致類似，北部及東半部高溫約22到26度，中南部在28到30度，各地低溫約16到20度。

氣象局說，西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊，駕駛收聽警廣，留意CMS即時資訊，注意行車安全；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動多留意。

環保署空氣品質預報，今天白天西半部地區風速偏弱，且混合層偏低，水平及垂直擴散條件較差，汙染物易累積；晚起鋒面通過及東北季風增強，迎風面中部以北地區擴散條件轉佳且有雨，空氣品質將逐漸好轉；下風處南部地區汙染物仍易累積；西半部及金門、馬祖地區易有霧影響能見度。

宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，中部局部地區於白天可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，局部地區於白天可能達紅色警示等級；詳查「環保署空氣品質監測網」。