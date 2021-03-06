午後鋒面到！ 吳德榮：中部以北明顯降雨

中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前桃園、新竹、苗栗及馬祖地區有濃霧發生，能見度不足200公尺。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天上午在鋒面前暖區，各地雲量略多，中部以北偶有飄零星小雨的機率，西半部及金馬易起霧。

他說，今天下午至明晨鋒面雲系影響，中部以北、東半部轉有局部陣雨、伴隨零星的閃電，並有較大雨勢；南部因受到中央山脈屏障（東北季風背風面），降雨機率較低。鋒後冷空氣不強，氣溫僅略降，北台稍轉涼。今天北部16至24度，中部16至29度，南部17至31度，東部16至28度。

明天白天起至下周一鋒面通過後、降雨範圍逐漸縮小，北部、東半部及中部山區有局部短暫雨；北台涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼。

他表示，下周二、周三另一波東北季風增強，但水氣逐漸減少。下周二北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，中南部多雲時晴；下周三西半部多雲時晴、東半部偶有局部短暫雨的機率；清晨氣溫偏低。

下周四東北季風減弱，各地好轉為多雲時晴、氣溫升。下周五東北季風略增強，氣溫稍降，迎風面降雨機率提高。