奈良美智親自布展 帽上「台日友情」徽章成亮點

備受矚目的日本重量級當代藝術家奈良美智特展，12日台北首站將開展，奈良美智也親自抵台布置展場，文總今天釋出他的工作照，奈良美智帽子上的「台日友情」徽章也成為亮點。

奈良美智是日本著名當代藝術家，2020年新作「月光小姐」首次海外特展將於12日在台北關渡美術館登場，7月及11月也將移師高雄市立美術館、台南市美術館舉辦，且全數免費入場。

奈良美智2月14日抵台，2月28日隔離期滿後，陸續赴關渡美術館執行展場布置，特展主辦單位中華文化總會，今天也在社群平台臉書分享奈良美智的工作照，更寫到「眼尖的你發現老師帽子上有什麼嗎？」有網友留言揭謎底就是「台日友情」的LOGO徽章，也有人直呼：「哇哇哇哇哇！是台日LOGO耶。」

文總向中央社記者透露，今天是奈良美智布置展場的最後一天，一到現場就看到老師帽子上別有「台日友情」徽章，相當驚喜。

文總先前也在臉書分享，奈良美智2001年創作的裝置藝術Fountain of Life也確定在台灣展出。

奈良美智自20歲左右與藝術相遇以來，透過繪畫、素描與立體作品等各種表現形式，創作出證明自身存在的無數作品。這些作品跨越了文化與世代的隔閡，引起許多觀者的共鳴。

奈良美智代表性作品之一Fountain of Life，是用保麗龍削出模型再以玻璃纖維強化塑膠（FRP）製作，蘊含了他的想像力與情感的根源。這個作品在公開後，曾在世界各地的美術館展示，成為引發與眾多觀者對話、產生共感的作品。

這次特別帶來台灣展示的是以2001年為原型的Fountain of Life再製作的版本Fountain of Life（2001/2014）。