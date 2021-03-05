團體協約去年有效數821件 成長6.38%

團體協約法修正後施行近10年，根據勞動部統計，2020年團體協約有效件數為821件，相較前年772件，成長率為6.38%，勞動部指出，團體協約簽約數量持續成長，並且產業別非常多元，分布在製造業、教育產業、金融及運輸業等。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，進一步分析近年團體協約的簽訂內容，不論是優於勞基法的勞動條件或利潤、盈餘分享，以及工會同意權與工會安全條款等，都更加豐富、充實。

他舉例，優於法律規定勞動條件基準的協約內容有「本人結婚者，給予婚假8日，薪資照給。員工子女(結婚、訂婚擇一)給予1日，薪資照給」等、利潤分享條款有「因颱風、地震或其他災變，地方政府已宣布停止上班時，仍應給付工資，而如乙方會員為配合甲方業務需要仍須工作時，其工資按平日每小時工資額加倍發給。」等；工會同意權與工會安全條款例部分，則有「甲方除特殊專業需要聘僱外籍人員外，未經乙方同意，於台灣地區不得僱用非本國勞工」等。

王厚偉說，為了讓勞資雙方順利進行協商，勞動部除辦理培訓集體協商人才及編製「團體協約法誠信協商義務參考手冊」，也透過遴聘不同領域的專家，依工會或事業單位的個別需求提供入廠輔導服務，勞動部今年也將會持續提供入廠輔導服務專案，並追縱輔導個案協商情形。