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聯合勸募超前部署 偕283個社福團體齊心抗疫情

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
聯合勸募說，長輩需建立正確防疫觀念以降低焦慮感，因此在疫情期間，部分社福團體必須增加服務人力。圖/聯合勸募提供
聯合勸募說，長輩需建立正確防疫觀念以降低焦慮感，因此在疫情期間，部分社福團體必須增加服務人力。圖/聯合勸募提供

防疫是場長期戰爭，聯合勸募以去年經驗超前部署，偕同283個社福團體做好防疫措施，並增加逾3成的助人經費來面對疫情衍生的需求。聯合勸募指出，2021年總計補助2.7億元，共同推展337件助人服務計畫。

據聯合勸募統計，所支持的中小型社福團體中，有5成以上表示受到疫情不同程度的影響，例如服務據點因環境消毒增加大量防疫物資支出、增加人力服務以建立長輩防疫觀念等，經進一步了解，多達88個單位在2019年結餘呈現赤字，再加上2020年受疫情影響募款狀況不如預期，今年的募款勢必面臨更大考驗。

此外，聯勸從年初開始，也陸續接獲團體來電，表達因募款不足導致原規劃的助人服務恐需縮小規模的疑慮，弱勢族群的服務是否能持續提供，值得關注。

面對兼顧疫情與助人服務的挑戰，聯勸今年給予每單位10萬元的「疫情衝擊一次性協助金」，更積極地偕同社福團體提早準備，降低疫情衝擊，讓助人服務不因疫情而中斷。

聯勸說，今年增加了助人經費補助，聯勸必不負捐款人的期待，將善款發揮最大效益，立基於去年的防疫經驗提出超前部署計畫，維持生活穩定、讓這塊土地變得更好。相關訊息可上聯合勸募官網https://lihivip.com/ZUx9。

疫情 募款 戰爭

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