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明天鋒面通過劇烈變天！ 這段時間全台有雨 降雪機率曝

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明天鋒面通過劇烈變天！ 這段時間全台有雨 降雪機率曝

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
明天鋒面報到並通過，晚間起全台有雨。聯合報系資料照
明天鋒面報到並通過，晚間起全台有雨。聯合報系資料照

明天將劇烈變天。中央氣象局說，明天鋒面接近並通過，中部以北降雨隨著時間愈晚，機率愈高，明晚起到周日清晨全台有雨。下周日鋒面離開後緊接著東北季風增強，北部、東北部和中南部山區會溼到下周三。

氣象預報員張承傳說，明天鋒面接近，晚上通過台灣。白天中部以北降雨會隨時間愈晚愈高，其他地區則是局部短暫雨。明天晚上到下周日清晨，全台有雨，其中中部以北、東北部有普遍陣雨。鋒面接近跟通過時，中部以北、東北部慎防局部雷雨跟較大雨勢。

張承傳說， 下周日白天鋒面逐漸離開，各地有下雨但會轉為緩和，到了晚上轉迎風面北部、東半部降雨為主，中南部剩山區。

張承傳說，明天鋒面接近台灣後，除降雨外，溫度方面與今天差異不大。北部、東半部高溫22到26度。中南部28到30度。

張承傳說，要留意的是下周日起受到東北季風影響，北部、東北部高溫降為18到20度，中南部則維持26到29度。低溫方面，到下周三前受到東北季風影響，北部、東北部14到15度，中南部16到18度。

張承傳說，下周日起東北季風增強，持續影響到下周三，雨勢方面迎風面北部、東半部都有降雨機率，中南部山區則是零星降雨。要到下周四東北季風減弱，降雨機會才會減少，溫度也會回升。

降雪方面，張承傳說，這波水氣沒有特別多，降雪機率下，不過到下周日前，若水氣跟溫度有配合上，3500公尺以上高山可能會下雪。

高溫 降雪

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