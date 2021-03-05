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觀星族注意！「毀神星」明上午最接近地球

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
編號第99942號小行星「毀神星」（又稱死神星）將於3月6日上午最接近地球，將距離地球1700萬公里。圖／天文館提供
編號第99942號小行星「毀神星」（又稱死神星）將於3月6日上午最接近地球，將距離地球1700萬公里。圖／天文館提供

編號第99942號小行星「毀神星」（又稱死神星）將於3月6日上午最接近地球，將距離地球1700萬公里，預測下一次接近地球為2029年4月13日，可能僅距地球3萬公里，有機會成為史上離地球最近的一次，台北市天文館提醒，此次只有16.3等，民眾只能透過大型望遠鏡才能發現。

天文館表示，編號第99942號小行星「毀神星」（又稱死神星）將於3月6日上午最接近地球，但不會對地球造成任何影響，因為即使距離最近時也有將近1700萬公里，不過根據預測，當它在2029年4月13日再度接近地球時，將從距離地表高度約3萬公里處掠過，甚至比某些人造衛星還近，成為歷史上離地球最近、撞擊機率最高的小行星，而「毀神星」之名便是由此而來。

天文館表示，毀神星於2004年被發現，其直徑約370公尺，2029年最接近時亮度將達到肉眼可見，不過目前只有16.3等，比肉眼所能看見最暗的星還暗8千倍，只能透過大型望遠鏡才能發現。

天文館提醒，今年也是2029年之前對毀神星最後的觀測機會，台北天文館於3月5日14時38分以位於美國新墨西哥州的望遠鏡拍攝到其蹤跡，將為天文學家研究其未來的軌跡提供重要線索。

天文館 北市 墨西哥

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