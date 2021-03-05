台61線西濱快超速違規嚴重 公總：即起加強執法

台61線西濱快速公路近來重大車禍頻傳，因區間測速照相系統叫停，警界形容是「測速空窗期」。彰化警方建議在台61線增設固定桿測速照相，並建議降低易肇事路段的大型車輛行車速限，公路總局今邀請各縣市警察局、學者專家開會討論，研擬改善方案。針對車輛違規超速，會中取得共識，即日起加強執法，遏止違規行為。

公路總局說，台61線西濱快速公路於去年全線通車後，沿線事故頻繁，事故肇因多為超速、超重等駕駛行為；另該路線因行經多處工業區及港口，大型重車比例高，發生事故亦將導致嚴重傷亡。為提升台61線整體交通安全，今天邀集內政部警政署、交通部道路交通安全督導委員會，以及新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市等台61線行經十個縣市的警察局，共同針對車輛違規超速及大型重車管理等議題研商即日起加強執法，遏止違規行為。

針對台61線超速違規嚴重，公路總局說，已協調各縣市警察局提高見警率，包括增加警車巡邏頻率、增設測速照相標誌、利用現有固定測速照相或以移動式測速設備執行超速取締等；中長期則評估增設固定式測速照相及其他科技執法設備等。

在重車管理方面，公路總局說，已規畫於台61線沿線北、中、南部地區各增設一處地磅站，其中北部桃園蘆竹地磅站已完工，該局將與桃園市政府警察局配合加強執行超載違規取締；中部台中清水及南部雲林麥寮等兩處地磅站預計今年年底前完工，在地磅站完工前或其他未設置地磅站路段，將由各縣市警察局以活動式地磅執行機動式巡邏，另亦擇定適當地點由監理單位會同警察單位辦理聯合稽查，並增加稽查頻率及提升執法強度，若發現疑似超載車輛將逕行取締。

另外，為提升台61線西濱快速公路整體服務水準，公總說，交通部將於月底前邀請專家學者赴台61線沿線辦理現場會勘，針對路面品質、智慧運輸及交通安全等面向提供後續改善建議，預計投入35億優化西濱快速公路，提供民眾更安全便捷的行車環境；同時呼籲用路人行駛台61線西濱快速公路時請勿超速及超重，以免受罰。