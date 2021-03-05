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台北榮新人事 外科馬旭、內科侯明志升任副院長
台北榮民總醫院最近有兩名新任副院長上任，輔導會核定由原外科部主任馬旭教授、內科部主任侯明志教授二人昇任副院長／台北榮總表示，馬旭和侯明志兩位新任副院長上任，加上原本的三位副院長，分別為陽明大學醫學院骨科教授陳威明、陽明大學牙醫學院兼任教授高壽延、家庭醫學部兼任主治醫師黃信彰，陣容完整，將在院長許惠恒帶領，落實全民就醫首選醫院。
台北榮總此次新人事，因原副院長陳適安接任台中榮總院長，另一名副院長兼任代理院長李發耀今年屆齡退休，副院長缺由馬旭和侯明志接任。
許惠恒於今年1月15日接任北榮院長，至今快滿兩個月，陸續走訪各醫療及行政單位，如病理檢驗部，了解檢驗業務量，期許做好防疫、也聽取基層同仁心聲；走訪洗衣工場全自動隧道式洗衣設施，並參訪剛改建完成的健康管理中心，了解預防醫學品質。同時指派高齡醫學中心主任陳亮恭接任關渡醫院院長，自3月5日生效，加強落實社區老人健康照護。
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