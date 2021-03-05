台北榮新人事 外科馬旭、內科侯明志升任副院長

電腦彩券玩法豐富，複雜多變的規則使民眾一頭霧水，在溝通上經常引起糾紛。有網友分享，他是一名彩券行店員，日前遇到一名客人下注罕見的組合餐，一時恍神打錯了客人的彩券，當下也立即為對方處理，不料事後對方卻上門來理論不休。

2021-03-05 12:44