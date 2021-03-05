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《走馬─督察長的馬祖人生筆記》新書分享會 對談職場寫作點滴

聯合新聞網 / 台北訊
《走馬─督察長的馬祖人生筆記》作者蕭惠珠女士為資深警官。圖／東美文化提供
《走馬─督察長的馬祖人生筆記》作者蕭惠珠女士為資深警官。圖／東美文化提供

東美文化《走馬─督察長的馬祖人生筆記》新書分享會，訂於3月21日（週日）下午2時30分，假台北市紀州庵文學森林古蹟大廣間舉行，將由作者蕭惠珠與東美文化總編輯李靜宜對談職場寫作的心情點滴。

《走馬─督察長的馬祖人生筆記》作者蕭惠珠女士為資深警官，一○八年五月至一○九年九月，奉派赴馬祖擔任連江縣警局督察長。在長達一年半的時間裡，蕭惠珠走遍馬祖四鄉五島，與馬祖居民一同踏實過日子，於執勤之餘，寫下「半是旅人，半住民」的心情紀事，既有深入市井生活的足跡，也有離鄉背景的孤寂省思，更有對工作的全心投注，是一本以熱情與豐富生活經驗凝注而成的人生筆記。

蕭惠珠女士在馬祖工作期間，除專注投入本職工作與教育訓練之外，也積極融入馬祖生活，熱心為馬祖居民服務，並曾促成台灣麥當勞公司為馬祖學童圓夢的義舉，蔚為美談。這些溫馨感人的故事均收錄於新書之中。

《走馬─督察長的馬祖人生筆記》於本年一月出版以來，各方佳評迴響不斷，新書分享會原定一月下旬於台北國際書展舉行，唯書展因疫情取消，爰延至本月舉行。

《走馬─督察長的馬祖人生筆記》新書分享會
時間：3月21日（週日）14：30
地點：紀州庵文學森林古蹟大廣間（台北市中正區同安街107號，捷運古亭站2號出口步行10分鐘）
聯絡： 東美文化 游小姐 0936171326

溫馨提醒：場地為古蹟，入內須著襪

《走馬─督察長的馬祖人生筆記》作者蕭惠珠女士為資深警官。圖／東美文化提供
《走馬─督察長的馬祖人生筆記》作者蕭惠珠女士為資深警官。圖／東美文化提供

《走馬─督察長的馬祖人生筆記》作者蕭惠珠女士為資深警官。圖／東美文化提供
《走馬─督察長的馬祖人生筆記》作者蕭惠珠女士為資深警官。圖／東美文化提供

《走馬─督察長的馬祖人生筆記》作者蕭惠珠女士為資深警官。圖／東美文化提供
《走馬─督察長的馬祖人生筆記》作者蕭惠珠女士為資深警官。圖／東美文化提供

馬祖 古蹟 北市 台北國際書展

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