20小說家協作！歡迎光臨錫爾帕夏車站E-only今首篇發布

由聯合文學雜誌、聯經出版、Readmoo讀墨電子書合作推出的「歡迎光臨錫爾帕夏車站—2021多向文本小說協作計劃」，是台灣首度集結20位小說家協作的大型線上文學行動，並採E-only電子書獨家發行。今舉辦發布會，首篇小說由連明偉主寫，聯合文學雜誌總編輯王聰威表示，多向文本容納多元創作可能，小說家、編輯、讀者都不知故事發展將走向何處。

聯合文學雜誌總編輯王聰威指出，他在前兩年觀察到，相對動輒賣出5千、1萬本的詩集，小說讀者好像消失了，因而促使聯合文學發動「歡迎光臨錫爾帕夏車站—2021多向文本小說協作計劃」，透過大型的線上文學行動，連結讀者、評論者，讓所有喜歡小說的人都能一起參與。

王聰威說，「歡迎光臨錫爾帕夏車站」是由20位小說家集體創作的4萬字中篇小說，以車站為核心開展，不限技法風格、類型、人稱與敘事觀點，容許無疾而終、錯身而過，包括小說家、編輯、讀者都不知道故事發展方向，對讀者、小說家是很大賭注。他也提及，多向文本並非線性延續，而是不斷擴展，有別於一般的小說接龍。

此外，這部小說以E-only方式出版，不另發行紙本。聯經出版總編輯涂豐恩表示，目前出版界仍將電子書視為紙本書的延伸或附屬，數位媒介則提供了探索的可能性，聯經將持續實踐內容的各種創新。

Readmoo讀墨電子書執行長龐文真說，「歡迎光臨錫爾帕夏車站」在2月5日開放預購至今滿1個月，在不提供試讀的情況下，預購破1000冊，更搶佔讀墨2月份全館銷售TOP2。她認為，該計畫接近類募資的概念，讀者「因信而讀」，尚未獲知內容，卻願意相信內容是好的，願意相信自己想讀它。

「歡迎光臨錫爾帕夏車站」作家群包括連明偉、吳曉樂、路內、鍾旻瑞、朱國珍、張維中、邱常婷、朱宥勳、林育德等，今更曝光鄧九雲也名列其中，小說逐步更新，作家依序揭曉。

今出席記者會的朱國珍說，比起跟其他作家競技，多向文本對她而言，更接近打棒球，每個人都是打擊手，為團隊締造最終分數；她也認為，這項計畫不單是平台的數位匯流，更是小說力的匯流。

「歡迎光臨錫爾帕夏車站—2021多向文本小說協作計劃」今天更新第1篇內容，並於Readmoo讀墨電子書獨家販售。即日起至18日前，以66折、台幣199元價格供讀者搶先試乘。