陳昇爆患口腔癌 醫警示：嘴破逾2周未癒已響起罹癌警訊

藝人陳昇自爆去年被診斷口腔癌初期，經過手術治療後狀況穩定，後續觀察癌細胞未擴散，現在每個月固定回診。他回憶，確診當下，難過到不知所措，打電話給結縭逾35年的太太，道出生病的事情，一想到沒辦法陪伴她到最後，內心滿滿的感傷。

醫師表示，想要避免口腔癌，最好的方式就是戒菸酒，不嚼食檳榔，每天觀察自己的口腔，若嘴破超過二周以上沒癒合，當心就是口腔癌初期的徵兆。

北榮耳鼻喉頭頸醫學部喉頭頸科主治醫師朱本元表示，九成以上的口腔癌患者，都有抽菸、喝酒、嚼檳榔的習慣，口腔癌一般好發於男性，主要是有抽菸、喝酒、嚼檳榔習慣以男性族群為主，女性較少。

臨床觀察口腔癌患者的男女，大約是十比一，近年因抽菸喝酒嚼檳榔習慣年輕化，患者也有年輕化的趨勢，從原本的40到50歲之間才會發生，現在30歲左右的患者也不占少數。

朱本元表示，口腔癌初期最常以「嘴破」表現，一般感冒、熬夜或是咬破口腔，大約一周內就會癒合，但口腔癌導致的嘴破通常是超過二週以上都不會自然癒合，且因為傷口持續在口腔中發炎，也常常會有口臭。

口腔癌的嘴破，與一般嘴破的不同之處，若是壓傷口會感覺傷口下有硬塊，一旦發現此情形，幾乎八九不離十為口腔癌初期。口腔癌造成口腔的傷口，可以發生舌頭上下、口腔上顎、口腔兩側。建議民眾可以每天在刷牙時，查看嘴巴內外是否有破口，幫助早期診斷發現。

朱本元表示，除了抽菸、喝酒、嚼檳榔為高危險群以外，有些口腔癌的患者是因為「磨牙」導致，特別是裝假牙的長者，因為假牙的不適合，咀嚼不斷摩擦口腔，導致口腔長期發炎，進而導致癌變。

除了嘴破以外，口腔內若是出現白斑或是紅斑，也是症狀之一。另外有些患者則是口腔沒有潰瘍，但是頸部卻有不明的腫塊，也可能是癌細胞已經轉移至頸部，這類大多已經是第三期的口腔癌患者。

朱本元表示，口腔癌很容易早期被發現，臨床上大約有五成的患者是早期患者，但其餘五成的患者，常常是已經有症狀，但卻自認「不會這麼倒霉」不願進一步就診，反而延宕最佳的就醫時間。他強調口腔癌早期治療，有八到九成不會再復發，晚期治療的復發比例相對高。

依照衛福部108年死因統計分析，口腔癌的死亡年齡中位數為60歲，與國人平均餘命80.9歲相比，整整少了20年壽命。朱本元表示，目前國健署也提供30歲以上，長期有菸酒、嚼檳榔習慣者，每2年可以免費做一次口腔癌篩檢，呼籲高危險群應該要定期檢查才能避免癌症上身。

・破斑硬突腫，提早發現口腔癌

「破」：口腔黏膜破皮超過兩週未癒合

「斑」：口腔黏膜出現不明的紅斑、白斑

「硬」：口腔黏膜逐漸變硬、緊，最終嘴巴張不開

「突」：口腔黏膜表面不規則突起（乳突狀或疣狀突起）

「腫」：臉或頸部出現腫塊或兩側不對稱

資料來源：衛福部國健署 製表／陳雨鑫