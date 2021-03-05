高齡醫學權威陳亮恭接任關渡醫院院長 發展健康社區

台北市立關渡醫院今天上午舉行新任院長布達交接，在北榮院長許惠恒監誓下，將印信交給北榮高齡醫學中心主任陳亮恭。這是剛上任兩個月的許惠恒院長，讓陳亮恭以「醫師教授院長」三重身分掌管關渡醫院，期許透過陳亮恭高齡醫學的專長，把剛合併的陽交大學術資源與人才交流帶入社區醫療，實現友善健康照護。

陽交大校長林奇宏今受邀出席交接典禮時，特別謝謝許惠恒院長展現彈性，讓陽明交大體系與台北榮總體系在學術交流、人才互動，走出法規限制，創造新的意涵，他樂觀相信，陽交大未來可與北榮體系更深入合作，做出更多突破性的嘗試。

自民國89年起，關渡醫院由台北市政府委託榮總經營已21年，台北市衛生局副局長陳正誠表示，長照是關渡醫院未來的工作重點，陳亮恭不但是這方面專家，林奇宏過去擔任北市衛生局長，兩人就高齡醫學、衰弱議題多有合作。台北榮總經營關渡的績效相當好，市府所收回饋金在去年創新高，謝謝歷任院長付出與奉獻，陳正誠幽默地說：「亮恭院長有壓力了」！給予期勉。

陳亮恭是國內高齡醫學權威，取得國立陽明大學醫學系及衛生福利研究所博士後，曾赴英國牛津大學進修，返國後，自民國95年北榮成立高齡醫學中心開始，推動高齡整合門診、高齡病房、急性後期照護、長期照護與社區健康老化介入各項創新，帶領北榮高齡醫學中心榮獲行政院經建會金斧獎、行政院政府服務品質獎等重大獎項首獎，也獲得亞洲唯一之全球高齡研究卓越中心榮耀。

目前也陳亮恭也擔任陽明交通大學醫學系高齡醫學科教授、高齡與健康研究中心主任及台灣整合照護學會常務理事。

對於被指派接任關渡醫院院長，陳亮恭表示，關渡醫院所處的北投關渡次分區很有意思，老年人口比率雖逾17%，有人種田、有人捕魚，有關渡宮這個信仰中心，也有華碩這類高科技的大型企業存在，除了陽交大，還有北藝大、城市科大的學生，是個多元特性的複合社區，也充滿活力。