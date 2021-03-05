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義大遊樂世界「壽星入園免費」 再送VIP通關券

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
義大Outlet mall好逛好買，搭配住宿專案，可以輕鬆規劃二或三日遊。
義大Outlet mall好逛好買，搭配住宿專案，可以輕鬆規劃二或三日遊。

南台灣高雄已準備迎接炎炎夏日，義大遊樂世界即起推出感恩回饋，成人門票原價899元、特價750元，當日壽星可免費入園；飯店另有「超級五六日住房專案」，不想假日人擠人，也可到義大世界享受住宿、購物、玩樂「一站式滿足」的旅遊體驗。

「高雄」今年初甫獲《紐約時報》讀者票選成為52個全球最愛城市之一，且為台灣唯一上榜的城市，位處高雄的義大世界不僅是南台灣的熱門景點，也是國內旅遊度假的熱選地，義大遊樂世界今年新春連假就有超過2萬人次到訪。為回饋遊客，即日起到義大遊樂世界，除了連續3日以上的國定連假，其他時間不分平、假日，原價899元的成人門票都只要750元。另外針對壽星也祭出「當日壽星免費」優惠，再貼心加贈VIP通關券，至多2位的陪同者可享有699元入園特價。

此外，義大皇家酒店推出假日不加價的周末優惠「超級五六日住房專案」，3/5至4/25的每周五（4/2至4/4不適用），入住豪華雙人房一晚含翌日自助式早餐2客優惠價3,100元；周五、六入住2晚，無須再補假日差額，只要6,200元；四天三夜雙人行周五至日入住3晚8,200元，平均每晚2,734元。

義大遊樂世界門票優惠750元。圖／義大世界提供
義大遊樂世界門票優惠750元。圖／義大世界提供

義大世界 連假 紐約時報

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