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身障婦難上產台被冷眼 障盟推首本身障懷孕手冊助好孕

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
身障盟推出國內首本身心障礙者懷孕手冊。身心障礙聯盟秘書長洪心平（左）、視障媽媽張維純（中）、肢障媽媽陳青琪（右）紛紛表達國內對於身障孕婦的不友善。記者陳雨鑫／攝影
身障盟推出國內首本身心障礙者懷孕手冊。身心障礙聯盟秘書長洪心平（左）、視障媽媽張維純（中）、肢障媽媽陳青琪（右）紛紛表達國內對於身障孕婦的不友善。記者陳雨鑫／攝影

幾乎沒有醫院可以協助身障孕婦產檢，育有二子的身障者陳青琪回想起多年前懷上老大時，赴台北某醫學中心就診，難上產台產檢，竟被醫師冷眼甚至勸退「別生」，不捨體內的生命因自身的殘疾被勸退，向障友打探友善醫院轉至基隆看診，在醫師的悉心協助下，前後生下大寶與二寶。礙於許多障友懷孕後皆遇到類似的問題，身心障礙者聯盟推出國內第一本「身障者懷孕手冊」，助障友也能與一般民眾一樣能享有最基本的生兒育女的權利。

身障盟秘書長洪心平表示，根據統計，18歲以上的身障者超過七成生養子女。他們面臨與一般產婦都需要的產檢、孕期、生產、育兒的過程，但國內極大多數的醫院，幾乎不願協助懷孕障友，即使家裡附近就有婦產科，也沒辦法就診，得千里迢迢到願意協助身障產婦的醫院就診。

她說，有些身障產婦為了孩子，每次產檢搭車至少4小時才抵達願意產檢的醫院，來回時間就耗掉一天，她批評，身障者也有人權，她們一樣正面臨生兒育女的過程，但面對的路卻比一般人艱難。

根據身障盟於101年至103年執行的「女性母職角色支持研究計畫」，其結果顯示，對於肢體障礙、視覺障礙者而言，高達六成以上表示，對於受孕準備、孕後產檢、育兒等資訊與服務不足，或表明不便使用。

視障者張維純說，一般人可能難以想像，她連確認懷孕這件事都難倒了她，買了驗孕棒，但尿液如何準確沾濕試紙，試紙上呈現到底是一條線還是兩條線，她完全看不到，即使到了醫院，也沒有太多的醫院，可以協助她取尿液驗孕，光是確認懷孕這件事，就耗費了極大的功夫。

婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，每一位身障者的狀況不同，像是維純的需求是給予詳細的說明，包含產檢報告、育兒注意事項等，聽障的產婦則需要花多點時間筆談，肢體障礙者雖可以坐輪椅進醫院，但是產檢椅幾乎是上不去，導致產檢難度增加。

黃建霈表示，目前全台各家醫院幾乎都有硬體，像是幫忙身障者上產檢椅的抬升機，但醫師可能因為經驗不足等，轉由其他醫院協助患者。衛福部目前希望可以透過建立示範醫院，建置身障孕婦的特別門診，會同不同的科別，協助身障孕婦能獲得更好的服務。

衛福部次長李麗芬表示，示範醫院希望先從馬偕醫院開始，後續將會擴大試辦，進而讓所有的婦產科都能協助身障者。

洪心平表示，身障懷孕手冊為友善身障孕婦的第一步，內容針對四大障別協助障友如何成為父母、懷孕、生產、產後等四大階段，視障者也能透過電子檔聽取手冊內容。

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