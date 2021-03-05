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影／生育力拉警報！調查顯示35歲以下婦10%無好卵可用

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
茂盛醫院執行長李俊逸今天說，調查近4千名婦女卵子庫存量顯示，35歲以下婦女有近10%數值異常偏低，也就是將無好卵可用，這是一個非常大的警訊，顯示台灣女性生育力拉警報。記者趙容萱／攝影
茂盛醫院執行長李俊逸今天說，調查近4千名婦女卵子庫存量顯示，35歲以下婦女有近10%數值異常偏低，也就是將無好卵可用，這是一個非常大的警訊，顯示台灣女性生育力拉警報。記者趙容萱／攝影

茂盛醫院執行長李俊逸今天說，茂盛醫院調查去年來院就診的近4千名婦女卵子庫存量(AMH)數值，最令人驚訝的是30歲以下年輕婦女有超過5%AMH數值異常偏低，35歲以下婦女則是近10%數值異常偏低，也就是將無好卵可用，這是一個非常大的警訊，顯示台灣女性生育力拉警報。

茂盛醫院院長李茂盛說明，國內人口老化嚴重，嬰兒新生數逐年下降，去年首度出現「生不如死」的人口負成長，顯示台灣國安已亮紅燈。從這份數據看來，它顛覆了社會上一般人的觀念，以為年紀輕的女性不可能會患有不孕。他建議，目前沒有結婚對象，或是不想結婚生子的婦女，一定要先做抽血檢查，了解自己的卵子庫存量，以備規劃未來何時結婚或是生育的問題。

醫師李俊逸說，社會上普遍認為年輕女性的生育力一定是好的，只有高齡熟女才有不孕的危機，但根據院內調查去年到院就診的3922名婦女卵子庫存量數值，調查結果顯示，30歲以下有超過5%的人AMH小於1.2，也就是卵子庫存量很少，甚至可能提早停經，生育力已經嚴重拉警報，建議這個族群若還沒有結婚對象，也一定要提早佈署，建議凍卵是保住生育能力的最好方法。

李俊逸指出，35歲大以下竟有近10%AMH小於1.2，可能在40歲時面臨無好卵可用的窘境，再者，近14%的38歲以下高齡婦女AMH小於1.2，已面臨卵子過少的狀況。

李茂盛呼籲，這份統計數據顯示，台灣女性的生育力已經拉警報了，這群婦女一定要提早佈署，而「凍卵」正是保住生育力的可行之道，否則未來想婚後生子，將成為困難重重的不孕患者。

茂盛醫院執行長李俊逸今天說，調查近4千名婦女卵子庫存量顯示，35歲以下婦女有近10%數值異常偏低，也就是將無好卵可用，這是一個非常大的警訊，顯示台灣女性生育力拉警報。記者趙容萱／攝影
茂盛醫院執行長李俊逸今天說，調查近4千名婦女卵子庫存量顯示，35歲以下婦女有近10%數值異常偏低，也就是將無好卵可用，這是一個非常大的警訊，顯示台灣女性生育力拉警報。記者趙容萱／攝影
茂盛醫院執行長李俊逸今天說，調查近4千名婦女卵子庫存量顯示，35歲以下婦女有近10%數值異常偏低，也就是將無好卵可用，這是一個非常大的警訊，顯示台灣女性生育力拉警報。記者趙容萱／攝影
茂盛醫院執行長李俊逸今天說，調查近4千名婦女卵子庫存量顯示，35歲以下婦女有近10%數值異常偏低，也就是將無好卵可用，這是一個非常大的警訊，顯示台灣女性生育力拉警報。記者趙容萱／攝影

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