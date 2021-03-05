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店員打錯彩券遭客上門理論 過程曝光大反轉網怒嗆：快報警！

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO下注錯誤，遭客人上門理論，過程曝光後結局大反轉。圖擷自爆料公社
原PO下注錯誤，遭客人上門理論，過程曝光後結局大反轉。圖擷自爆料公社

電腦彩券玩法豐富，複雜多變的規則使民眾一頭霧水，在溝通上經常引起糾紛。有網友分享，他是一名彩券行店員，日前遇到一名客人下注罕見的組合餐，一時恍神打錯了客人的彩券，當下也立即為對方處理，不料事後對方卻上門來理論不休。

一名網友於《爆怨公社》上發文分享，他日前替一名客人下注時，因為客人要買的是罕見的「今彩539」1注和「樂合彩」10注的組合餐，原PO直言這樣的玩法「一年遇不到3個」，因而不小心打錯了對方的彩券，發現有誤的當下，原PO便想拿回彩券作癈，但客人考慮後卻決定將其買下便離去。

隔了幾天開獎後，該名客人竟回到彩券行理論，認為按照他原本的買法可以中1175元，但因為原PO的疏失，害他沒有中獎，要求原PO賠償。對此原PO感到相當傻眼，而客人始終堅持店員害他損失獎金，更直言「不然妳給我1千就好，零頭不用了」，令原PO氣憤道「實在沒遇過這麼厚臉皮的」，最後因敵不過對方的無賴行為，只好賠錢了事。

文章發布後，引起網友紛紛留言力挺店員，「都售出回家去了，這樣吵很沒品」、「直接說報警處理就好了」、「裝監視器自保吧」、「當下就要確認好再離開不是嗎，根本耍賴」、「奧客會有報應的」、「真是扯到爆」、「真的沒必要理他遇到這種，我都直接說調監視+報警。這種奧客聽到報警就會乖乖走人！」。

爆怨公社 今彩539 彩券 彩券行

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