再熟都不要做！到別人家做客「10大NG行為」第1名超常犯

到別人家做客不可不知的禮貌！

無論是逢年過節到親戚家做客，或是平常跟三五好友約好去對方家裡，到別人家中受到對方熱情款待，理所當然地要懂得以禮相待，不過有時卻會因為彼此關係親近，就不小心忽略了最基本的禮儀，導致雙方鬧得不愉快。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議哪些做客行為實在NG，關係再好、再親近都千萬要避免，特別是有些行為實在超常見，趕快來檢視你是否在無意間成為討厭的客人吧！

image source：pexels（示意圖）

NO. 10 清晨或深夜才拜訪

去別人家的時候，除了行為舉止要符合禮儀，也要注意拜訪的時間。網友表示，如果拜訪對象家中有其他人，就不該選在清晨、深夜這種會打擾到睡眠的時間去別人家，雖然對方家人可能表面上不好意思說些什麼，但其實心裡早已把你列為NG客人，網友也時常發文抱怨家人半夜帶朋友回家真的很惱人，「家裡被當民宿的感覺」。

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NO. 9 偷東西

到朋友家做客偷東西，不僅令人心生反感，更是犯法行為！先前曾有Dcard網友分享，自己好心歡迎朋友來家裡，但在對方離開沒多久，就發現家中東西不見，質問對方之後，對方才拖拖拉拉地歸還物品，但原PO表示「到這個階段我已經想放棄這段友情」，網友也表示「竊盜是公訴罪」、「就算之後他後悔來道歉，也不要原諒」。

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NO. 8 沒先約時間就到訪

這種情形特別常發生在關係很親近的人身上，因為他認為雙方都已經夠熟了，就把你的家當自己家，只要突然想到要拜訪，一通電話就要你趕快幫他開門，不只令人感到措手不及，還會打亂自己一整天的行程，網友都認為「把人當作便利商店嗎」、「不喜歡臨時跑來的」、「真正的朋友會說一聲吧」。

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NO. 7 亂闖、亂翻別人房間物品

「欸，我翻到你的國中畢業紀念冊耶！」就算是關係再好的朋友，私自亂翻別人的私人物品、亂闖房間，甚至破壞家中物品，都很可能讓人一秒暴怒，還會讓對方把你列為拒絕往來戶，永遠不再邀請你，網友分享相關經驗都氣憤表示「亂翻抽屜或隨意進別人房間根本不尊重人」、「如果翻人家東西後剛好貴重物品不見，算誰的呢？」

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NO. 6 沒有道謝

到別人家做客要回家時，很多人都會主動感謝對方盛情款待，但有時候也會因為關係太親密而忘記道謝，直接將對方的熱情招待當成理所當然，令人感覺沒有禮貌。網友表示，其實「道謝」只是觀感問題，因為招待別人來家裡，並沒有一定要對方回饋什麼，但如果能順道說一句「謝謝」，禮尚往來，也可以增進彼此感情。

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NO. 5 狂滑手機

雖然平時朋友、親戚間見面時可能都會滑手機，但網友認為，既然都特地約到對方家裡了，就應該要好好享受聊天相處的時刻，如果在談話的時候，對方還狂滑手機，會令人覺得不被尊重，特別是吃飯的時候更要把手機放下，先好好在餐桌上聊聊天，「狂滑手機真的是讓人很想翻白眼」、「把手機收起來是一個基本的尊重」。

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NO. 4 遲到

對於許多人來說，「守時」是一項非常基本的禮儀，倘若連這件最簡單的事情都做不好的話，真的會令人感覺你並不重視這次的聚會。有網友分享跟別人約好來家中，對方卻遲到的經驗，憤怒表示「不想來乾脆不要來」、「遲到真的很失禮」。提醒大家，如果在前往途中發現自己快遲到了，記得先知會對方，至少可以讓對方心裡感覺舒服一點。

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NO. 3 看見對方家人不打招呼

許多網友提到，由於到別人家中做客也會打擾到對方家人，因此理所當然地要向對方的家人們問好，如果沒有跟他們打招呼，其實是暗示你「忽視他們的存在」，是件非常沒有禮貌的事情。網友就時常分享家人帶朋友回家，對方卻沒有打招呼的習慣，「是把我們當隱形人嗎？」、「看到人打招呼是必備的吧」。

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NO. 2 沒帶伴手禮

雖然「帶伴手禮」不是硬性規定，不過許多網友都表示，如果拜訪對象是跟家人住在一起，最好還是要帶份伴手禮，不一定要選非常高價的禮物，重點是感謝對方邀請你做客，對方家人也會認為你很會做人，「帶一點東西去，有禮貌也不顯突兀」、「大部分長輩看的是心意」，網路上也有許多送伴手禮的注意事項，可見網友對於做客伴手禮的重視。

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NO. 1 不幫忙收拾

許多網友分享，親戚、朋友來家裡吃完飯後，就馬上跑去看電視、玩手機，令人感覺觀感不佳，特別是「到底要不要洗碗」一直是網友論戰的話題，雖然兩邊意見都各有擁護者，但網友提到，如果能在吃完飯後主動將自己使用的碗筷交給對方，或是至少表面上問聲「需要幫忙嗎？」，都能讓對方家人對你留下良好的印象。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月27日至2021年02月25日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『做客反感行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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