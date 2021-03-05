台鐵便當研發鳳梨菜色 交部認購7.6萬顆鳳梨逾500萬元

中國大陸日前禁台灣鳳梨進口，衝擊果農，交通部長林佳龍為響應蔡英文總統「吃鳳梨，挺農民」的號召，號召交通部所屬機關事業衡量實際需求及預算，自發性響應認購鳳梨的活動；截至今天上午10時止，已認購9500箱、約7萬6000顆鳳梨，金額合計約550萬元，台鐵便當正研發鳳梨相關菜色。

交通部轄掌的單位太多，因擔心突發狀況「太旺」，過去許多同仁往往把鳳梨視為禁忌，不只工程動土典禮常用菜頭取代鳳梨，就連送禮時台中出名的鳳梨酥禮盒，也常換成芋頭酥或太陽餅。交通部說，該次林佳龍號召大家「鳳梨買起來，員工都笑說，「龍鳳合體」就沒禁沒忌了。

根據交通部統計，該次團購鳳梨的活動，中華電信3000箱、中華郵政3500箱、台灣高鐵2150箱、陽明海運200箱，公路總局、觀光局、鐵道局、民航局及台灣港務公司、台灣觀光協會等，也都採購上百箱，各單位及事業也另外響應農委會的團購活動。

交通部說，林佳龍是希望交通部相關單位，本於自己的職務多想想可以怎麼幫上忙，並提醒各單位衡量需求，各單位千萬不要在數量上競賽、為買而買、甚或要基層同仁自費認購。不過，由於團購價格優惠，也有同仁自發性參與團購，以行動支持台灣鳳梨。

除了發起響應吃鳳梨的活動，交通部官員透露，林佳龍也請高公局、台鐵局、高鐵公司和中華郵政公司研究在鐵公路等公共運輸場站和服務區的促銷鳳梨方案。目前國道服務區的農產品市集已展開為期一周的鳳梨季活動，中華郵政商城推出企業認購方案及i郵購促銷活動，台鐵便當自營販賣店除了以活動促銷，更正研發鳳梨相關菜色。