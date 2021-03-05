米餅出包 時力籲新北建構違反食安衛生法令查詢平台

展裕國際公司旗下品牌樂扉寶寶米餅遭發現所用氮氣填充是拿禁用於食品的氮氣，時代力量新北黨部3名副執行長今開記者會，呼籲新北市府應建構「違反食安衛生法令查詢平台」。新北衛生局則說，食藥署若建置，地方衛生局定配合相關政策上傳資訊。

新北衛生局上月底前往調查樂扉寶寶米餅氮氣填充一事，發現多桶禁用於食品的氮氣，為預防可能的食安危機，已下架近500公斤寶寶米餅並限期改善，由於業者2019年底改為鋁箔包裝，不排除當時就已使用禁用於食品的氮氣來填裝。

時代力量新北黨部副執行長彭盛韶說，他身為爸爸對於這件事感到痛心，也見到許都家長都有採購相關商品，時力在立法院上個會期，已要求食藥署建置違反食安衛生法令查詢平台，地方也應該要補足資訊。

彭盛韶指出，根據新北市食品安全衛生管理自治條例，業者須安排負責人及從業員工接受食品安全衛生教育訓練，若沒有做成紀錄就有相關罰則，就因為資訊不透明，民眾無法得知展裕是否有落實、市府是否有裁罰，民眾難以監督。

新北衛生局表示，近4年共查核展裕公司4次，2次因部分環境衛生不符規定，限期改善後皆複查合格，新北與檢警調合作並主動查緝公布業者不法行為，食藥署若建置「違反食安法查詢平台」，地方衛生局會配合上傳，維護全民飲食權。

時力副執行長張衞航指出，相同業者在新北、台北的食材登錄平台有不同資訊，2家速食業、1家飲料店在台北市都有登錄檢驗報告、食材來源的廠商，但到新北市不僅沒有報告，就連食材來源都寫自己，應該改善。