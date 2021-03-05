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周末明顯變天！ 結構佳水氣多的鋒面將通過台灣

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天起至周日天氣預報。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專
今天起至周日天氣預報。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專

中央氣象局說，今天仍然有雲雨區東移影響到台灣，因此各地雲量偏多，偶爾會有小雨，由於水氣不算非常多，所以還是有機會看到陽光，尤其越往南走機率越高。雨雖然不是整天都在下，但建議外出要準備個雨具。

氣象局說，周末假期將有一道結構佳、水氣多的鋒面通過台灣，屆時天氣將有明顯轉變。

明天白天鋒面接近，鋒面前不穩定的環境就會讓中部以北及東北部出現局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨，時間愈晚降雨機率也愈高。

隨後明晚起至周日鋒面通過、東北季風增強，北台灣天氣將轉濕涼；而在明晚起至周日上半天這段時間雨勢較明顯，下半天則轉為以北部及東半部的迎風面降雨為主，中南部只剩山區仍有零星降雨。

另外，今天至明天鋒面通過之前，天氣相對溫暖，西半部地區及金門、馬祖容易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路多注意路況，小心駕駛，有搭機往來外島的需求要多加留意航班資訊。

氣象局

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