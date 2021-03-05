驚蟄傳統習俗祭白虎、打小人 客家人竟要「炒蟲」吃？

廿四節氣是中國古代用來指導農事的曆法曆注，而今日（5日）迎來廿四節氣的第3個節氣「驚蟄」。相傳驚蟄當日會響起本年第一次的雷聲，驚醒蟄伏於地下冬眠的昆蟲。在傳統習俗上，民眾除了要拜祭百獸之王白虎、「打小人」外，更要蒙鼓皮、拜祭雷神，甚至有客家人「炒蟲」之說。

驚蟄一般在每年西歷的3月4日至7日，太陽到達黃經345度時為驚蟄節氣。歷書記載：「斗指丁為驚蟄，雷鳴動，蟄蟲皆震起而出，故名驚蟄。」意思是天氣回暖，春雷始鳴，驚醒蟄伏於地下冬眠的昆蟲。

祭白虎

相傳「驚蟄」的雷聲響起，就會喚醒了千千萬萬的蛇蟲鼠蟻等害蟲。古人又以白虎為獸中之王，能夠驅邪，驅百害。只要在「驚蟄」當日拜祭白虎，就能夠鎮壓害蟲及驅除百邪千害，祈求免除毒蟲之禍害。

同時，有部分生肖會犯白虎煞和天狗煞。久而久之，就演變成犯白虎煞和天狗煞的生肖，或覺得運氣不順、犯小人者，只要在「驚蟄」當日拜祭白虎，就可祈求一年平安順逐，驅除小人與病害。

此外，在中國的民間傳說中，白虎是口舌、是非之神，每年都會在「驚蟄」當日出來覓食，開口噬人，若不慎冒犯就會常遭小人興風作浪，阻撓前程發展，引致百般不順，因此會在「驚蟄」祭白虎自保。

所謂的祭白虎，其實是用紙繪製成的白老虎，紙老虎一般為黃色黑斑紋，口角畫有一對獠牙。拜祭時需用肥豬血，令其吃飽後不再出口傷人，繼而用生豬肉抹在紙老虎的嘴上，令其充滿油水，不能張口說人是非。

打小人

「驚蟄」的雷聲喚醒所有冬眠中的蛇蟲鼠蟻，古人會手持清香、艾草煙熏家中四角，以香味驅趕蛇、蟲、蚊、鼠和霉味。據傳，漸漸就演變成不順心者拍打對頭人和驅趕霉運的習慣，並相傳在白虎面前打小人，小人便會被白虎制服，以後不能再興風作浪。

事實上，「打小人」只是民間習俗，用意在於透過拍打代表對頭人的紙公仔，驅趕身邊的小人瘟神，宣洩內心的不滿，大部分人去打小人，一般目的是求新一年事事如意，沒有小人「搞搞震」。

香港市民習慣在驚蟄日「打小人」。 香港中國通訊社資料照

祭雷神、蒙鼓皮

響雷是「驚蟄」節氣的重要特徵，而雷神作為九天之神，地位崇高。古人認為雷神的形象是鳥嘴人身，長有翅膀的大神，一手持錘，一手連擊環繞周邊的天鼓，發出隆隆的雷聲，喚醒大地萬物。「驚蟄」意味春耕的開始，為了祈求風調雨順，古人就會祭雷神，家家戶戶貼上雷神的畫像，擺上供品，或去廟宇燃香祭拜。

「驚蟄」天庭有雷神擊天鼓，人間也趁機蒙鼓皮。《周禮》卷四十《揮人》篇上說：「凡冒鼓必以啟蟄之日」。注：「驚蟄，孟春之中也，蟄蟲始聞雷聲而動;鼓，所取象也；冒，蒙鼓以革。」可見不但百蟲的生態與一年四季的運行相契合，萬物之靈的人類也要順應天時，凡事才能達到事半功倍之效。

客家人「炒蟲」

除此之外，客家人會以「炒蟲」達到驅蟲目的，不過並非「真蟲」，而是用其他食材代替，比如汀州客家人會在熱水中煮帶皮毛的芋頭，或炒豆、炒米穀，或煮芋頭粄或芋頭餃吃，以芋頭象徵「毛蟲」，以吃芋頭寓意除百蟲。

吃梨可與疫病分離？

「驚蟄」亦有吃梨的習俗，除與部分地方認為吃梨取分離之意，可以和疾病分離外，亦與梨的功效有關。「驚蟄」後天氣明顯變暖，人易口乾舌燥、外感咳嗽，而梨性寒味甘，有潤肺止咳、滋陰清熱的功效，因此吃梨對身體有滋養作用。

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文章授權轉載自《香港01》