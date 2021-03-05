周六鋒面接近 彭啟明：明晚從北到南逐漸有雨勢

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，這幾天在東亞的天氣看似很平常，但如果細部看，許多春天的系統變化非常的快速，尤其有些低壓波動及鋒面發展，這也和這時候冷暖空氣對峙有關係，主戰場是在中高緯度附近，台灣在邊緣，所以有時候很穩定，有時候又被鋒面尾端掃過。

彭啟明說，如果是在鋒面主要影響區域還好掌握，在鋒面的尾端或是低壓的邊緣，這可就變化大了，所以常常用春天孩子面來形容這時候的氣象預測，變化很快。

台灣附近位於冷暖空氣交界的介面，彭啟明說，偏偏大氣動力的條件不是很好，雲系發展成對流的勢力不夠，因此會有些毛毛細雨，雨勢都不夠大，在早晚溫度下降時特別容易發生，仍是以中部以北為主，也對旱象解除很有限。

他說，今天仍持續昨天，有雲雨帶東移到台灣上空，台灣附近的雲量還是偏多，尤其風向逐漸改變要偏東風到東南風，西半部的低層大氣很穩定，也伴隨本地的空氣汙染，要留意有些局部霧霾的現象，行車安全要特別小心。

今天的雨勢仍以中部以北為主，中部山區也有零星降雨，南部較有陽光，由於風向逐漸改為吹東風，溫度也會略回溫一些，北部今明兩天高溫約22-24度，中南部25-28度，南北有些落差。

彭啟明說，周六會有鋒面逐步接近，下半天開始雲量逐步增多，晚上開始從北到南逐漸會有雨勢，周日持續受到這波水氣及東北風影響，中部以北都有下雨機會，南部也有短暫陣雨發生可能。

他表示，雨勢可能會在周六晚上到周日上半天較為明顯，尤其北部的雨勢可能較大，也要留意周日到下周一，這波偏北風下來，也會帶動較涼空氣，北部可能降到15-16度，空曠地區13-14度，白天高溫不超過20度，雖然還不到很冷，會有點涼意，中南部則略降溫1-2度，變化不若北不明顯。

他說，類似東北風影響的天氣將持續到下周三，北部迎風面還是容易陰沉偶陣雨。

今天也是二十四節氣中的驚蜇，彭啟明說，蜇服在土地中的昆蟲受到雷電的驚嚇而開始活動，農民也要多忙了，不過今天還穩定，台灣上空沒有閃電發生，但預期未來對流將逐步旺盛，要多留意。