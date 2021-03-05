快訊

達叔吃盒飯！吳孟達與港片的2部半場悲喜劇

為何中南部不下雨？ 鄭明典：台灣因它對流發展不起來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為何中南部不下雨？ 鄭明典：台灣因它對流發展不起來

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
低層平均風場(700~850mb)。圖／取自鄭明典臉書
低層平均風場(700~850mb)。圖／取自鄭明典臉書

中南部持續旱象，遲遲不下雨，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，台灣南方有個頑固的高壓系統，台灣受它影響，華南雲雨區東移時常偏北通過，台灣附近低層水氣也受抑制，對流發展不起來。

根據氣象局的季長期天氣展望，氣候上而言，3月及4月逐漸進入春季，此時西半部易有局部霧發生的機會。預測未來一季3月至5月溫度，3月及5月正常到略偏暖，4月溫度以正常機率最大。雨量方面，3月及4月偏少雨到正常，5月少雨的訊號略減弱，北部及中部正常到偏少，南部及東部以正常的機率最大。

今天華南雲雨區東移，北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門亦有零星短暫雨。

明天白天鋒面接近，晚起鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼；金門及馬祖有短暫陣雨或雷雨，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，其他地區及澎湖亦有局部短暫陣雨。

今、明兩天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前苗栗有濃霧發生，能見度不足200公尺。

金門 馬祖 氣象局

延伸閱讀

意外拍到！ 鄭明典一張圖看霾吹入台北盆地過程

行車遇霧必開「三種燈」？ 鄭明典：不鼓勵開黃色閃燈

台灣海峽出現白色布簾狀卷雲！ 鄭明典用衛星雲圖教你看

玉山氣象站絕美百萬窗景 鄭明典：實在太吸引人

相關新聞

西濱快速道路車禍多 交部砸35億優化

台61線西濱快速道路日前發生21車連環追撞車禍，釀成2死8傷慘劇，事後更發現全線僅設一支濃霧偵測器。為此，交通部長林佳龍...

入夜空汙來了全台44站亮橘燈 大台北至高雄全受害

西半部今天入夜空品惡化，截至晚上10時統計，共有高達44站亮橘燈，分布在台北市至高雄市之間，金門則出現「紅害」，環保署預...

地牛翻身！22:24規模4.7地震 最大震度3級北部有感

地牛翻身，連北部都有感。地震報告顯示，3/4-22:24發生規模4.7地震。震央台東東部海域深11km，最大震度宜3花2...

威力彩9.2億元今獎落台南一人獨得 今年最高頭獎

威力彩頭獎連摃29期，今晚頭獎累積達9.2億元，台彩晚間表示，今晚頭獎在台南北區開出，由一人獨得，是今年以來最高頭獎。而...

明天北東繼續下雨！周六鋒面襲轉全台有雨北部有感降溫

到下周三前都是潮濕的天氣。中央氣象局說，明天仍是華南雲雨區東移影響，且中層雲量偏多，北部、東半部持續下雨。周六晚上鋒面接...

周六鋒面接近 彭啟明：明晚從北到南逐漸有雨勢

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，這幾天在東亞的天氣看似很平常，但如果細部看，許多春天的系統變化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。