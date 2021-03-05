為何中南部不下雨？ 鄭明典：台灣因它對流發展不起來

中南部持續旱象，遲遲不下雨，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，台灣南方有個頑固的高壓系統，台灣受它影響，華南雲雨區東移時常偏北通過，台灣附近低層水氣也受抑制，對流發展不起來。

根據氣象局的季長期天氣展望，氣候上而言，3月及4月逐漸進入春季，此時西半部易有局部霧發生的機會。預測未來一季3月至5月溫度，3月及5月正常到略偏暖，4月溫度以正常機率最大。雨量方面，3月及4月偏少雨到正常，5月少雨的訊號略減弱，北部及中部正常到偏少，南部及東部以正常的機率最大。

今天華南雲雨區東移，北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門亦有零星短暫雨。

明天白天鋒面接近，晚起鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼；金門及馬祖有短暫陣雨或雷雨，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，其他地區及澎湖亦有局部短暫陣雨。

今、明兩天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前苗栗有濃霧發生，能見度不足200公尺。