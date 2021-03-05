苗栗濃霧！ 吳德榮：明下午鋒面抵達

中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前苗栗有濃霧發生，能見度不足200公尺。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天起至明天上午仍有間歇性中層雲移入，中部以北雲量仍多、北台及東半部有偶飄零星小雨的機率。氣溫回升，白天北舒適、南微熱，早晚稍涼。西半部易有霧及空汙，金馬也容易起霧。今天北部15至25度，中部17至29度，南部17至31度，東部18至29度。

明天下午至周日晨鋒面影響，中部以北、東半部轉有局部雨，並有較大雨勢；冷空氣不強，高溫因雲多降雨而下降、低溫僅略降。

周日白天起至下周一鋒面通過後、降雨範圍逐漸縮小，北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部轉多雲時晴；北台涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼。

下周二、周三另一波東北季風增強，氣溫稍降；北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴。下周四東北季風減弱，天氣好轉氣溫升。