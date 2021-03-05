聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北時裝周即將開展 影后陳淑芳站台支持永續時尚

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
台北時裝周展前記者會率先發表的作品包括DOUCHANGLEE的設計。記者王聰賢／攝影
台北時裝周展前記者會率先發表的作品包括DOUCHANGLEE的設計。記者王聰賢／攝影

2021秋冬台北時裝周於3月4日舉行展前發布會，以「永續時尚」作為主題，在3月10日至15日期間，於松山文創園區展開近距離觀賞的實體走秀，金馬影后陳淑芳也盛情站台表示，「很緊張、也很新鮮，有向年輕人學習的機會，環保衣服穿起來也變年輕。覺得年輕人非常棒，再造永續，我很開心、也會支持，希望可以投入自己的一份力量。」對於即將走秀，她也大方笑說，「走秀不就跟走路一樣嗎？」

即將登場的台北時裝周，是文化部首度比照國際時裝周規格一年舉辦兩度，分為秋冬、春夏，3月行將發表的是秋冬系列，由3月10日在自來水博物館展演的夏姿SHIATZY CHEN揭開序幕，11日在官方主場松山文創園區則展開共計13個台灣設計師的品牌秀，今年也首度加入服裝設計院校共同進行校際展演，是前所未有的創舉。

本屆台北時裝周以五大主張包括機能、永續、跨界、多元、人文為主軸，匯集台灣設計師的創意能量，結合產業鏈，以跨界多元的展演形式發表創意觀點，也首度以永續時尚作為共同主題，在3月11日由Claudia Wang、DYCTEAM、JUST IN XX、oqLiq、WEAVISM和#DAMUR共6個品牌和台灣布料廠商合作，進行服裝展演。

此外，首度舉辦時尚校際展演，則為時尚新血提供發表舞台，徵選輔仁大學、實踐大學、嶺東科技大學及樹德科技大學等4校，分別於3月11日、12日上午在松山文創園區4號倉庫演出，將結合舞蹈、音樂甚至AR虛擬人物等數位科技的表演方式，展現年輕人的創意與活力。即日起至3月31日，亦於BELLAVITA寶麗廣塲開設「台北時裝周選品店」，集結超過40個台灣設計師品牌；而為推廣防疫，台北時裝周再度與中衛攜手合作，以民族編織、傳統窗花、藍染和梅花等元素推出4款充滿台式美學風格的主題花色口罩，凡於臉書或IG使用官方濾鏡公開發文並標註官方帳號以及兩位朋友，再打上指定hashtag分享，就能參與口罩抽獎活動，獲獎者可直接在「台北時裝周選品店」兌換領取限量口罩一組。

王思偉詮釋溫慶珠作品。記者王聰賢／攝影
王思偉詮釋溫慶珠作品。記者王聰賢／攝影
金馬影后陳淑芳及參與的台灣設計師們出席台北時裝周展前記者發表會。記者王聰賢／攝影
金馬影后陳淑芳及參與的台灣設計師們出席台北時裝周展前記者發表會。記者王聰賢／攝影
夏姿將於3月10日率先開秀。記者王聰賢／攝影
夏姿將於3月10日率先開秀。記者王聰賢／攝影
模特兒在展前記者會搶先曝光13位設計師作品。記者王聰賢／攝影
模特兒在展前記者會搶先曝光13位設計師作品。記者王聰賢／攝影
金馬影后陳淑芳出席台北時裝周展前記者發表會。記者王聰賢／攝影
金馬影后陳淑芳出席台北時裝周展前記者發表會。記者王聰賢／攝影

時裝周

延伸閱讀

莫子儀 「親愛的房客」精湛演技圈粉無數　暖心獻新年祝福

INF邀金馬影后登紐約時裝周 Jason Wu可口可樂好可愛

回顧2020話題國片金句！《刻在你心底的名字》、《親愛的房客》：「你一定會找到屬於自己的地方，跟真正愛你的人」

「孤味」、「刻在」齊搞笑 Netflix「好台」嗨玩破億台片

相關新聞

西濱快車禍多 交部砸35億優化

台61線西濱快速道路日前發生21車連環追撞車禍，釀成2死8傷慘劇，事後更發現全線僅設一支濃霧偵測器。為此，交通部長林佳龍...

入夜空汙來了全台44站亮橘燈 大台北至高雄全受害

西半部今天入夜空品惡化，截至晚上10時統計，共有高達44站亮橘燈，分布在台北市至高雄市之間，金門則出現「紅害」，環保署預...

地牛翻身！22:24規模4.7地震 最大震度3級北部有感

地牛翻身，連北部都有感。地震報告顯示，3/4-22:24發生規模4.7地震。震央台東東部海域深11km，最大震度宜3花2...

威力彩9.2億元今獎落台南一人獨得 今年最高頭獎

威力彩頭獎連摃29期，今晚頭獎累積達9.2億元，台彩晚間表示，今晚頭獎在台南北區開出，由一人獨得，是今年以來最高頭獎。而...

明天北東繼續下雨！周六鋒面襲轉全台有雨北部有感降溫

到下周三前都是潮濕的天氣。中央氣象局說，明天仍是華南雲雨區東移影響，且中層雲量偏多，北部、東半部持續下雨。周六晚上鋒面接...

偽出國過乾癮 Outlet奪國旅最熱點

受疫情影響，國境持續嚴管，民眾轉而在國內消費、旅遊。根據交通部觀光局統計，去年國旅最熱門景點為「林口三井Outlet」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。