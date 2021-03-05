台北時裝周即將開展 影后陳淑芳站台支持永續時尚

2021秋冬台北時裝周於3月4日舉行展前發布會，以「永續時尚」作為主題，在3月10日至15日期間，於松山文創園區展開近距離觀賞的實體走秀，金馬影后陳淑芳也盛情站台表示，「很緊張、也很新鮮，有向年輕人學習的機會，環保衣服穿起來也變年輕。覺得年輕人非常棒，再造永續，我很開心、也會支持，希望可以投入自己的一份力量。」對於即將走秀，她也大方笑說，「走秀不就跟走路一樣嗎？」

即將登場的台北時裝周，是文化部首度比照國際時裝周規格一年舉辦兩度，分為秋冬、春夏，3月行將發表的是秋冬系列，由3月10日在自來水博物館展演的夏姿SHIATZY CHEN揭開序幕，11日在官方主場松山文創園區則展開共計13個台灣設計師的品牌秀，今年也首度加入服裝設計院校共同進行校際展演，是前所未有的創舉。

本屆台北時裝周以五大主張包括機能、永續、跨界、多元、人文為主軸，匯集台灣設計師的創意能量，結合產業鏈，以跨界多元的展演形式發表創意觀點，也首度以永續時尚作為共同主題，在3月11日由Claudia Wang、DYCTEAM、JUST IN XX、oqLiq、WEAVISM和#DAMUR共6個品牌和台灣布料廠商合作，進行服裝展演。