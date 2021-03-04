入夜空汙來了全台44站亮橘燈 大台北至高雄全受害

西半部今天入夜空品惡化，截至晚上10時統計，共有高達44站亮橘燈，分布在台北市至高雄市之間，金門則出現「紅害」，環保署預報，今天風速弱、汙染物易累積，空汙將延續至明天，整個西半部將全數亮橘燈，空品不佳，提醒民眾減少戶外活動。

環保署表示，明天華南雲雨區東移，環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風側，風速較弱且清晨及夜間混合層高度較低，水平及垂直擴散條件差，汙染物易累積；西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏為「橘色提醒」，雲嘉南、高屏局部地區短時間可能達紅色警示。馬祖、金門、澎湖地區為「普通」，宜蘭、花東為「良好」。

6日白天鋒面接近，西半部地區風速偏弱，且混合層偏低，水平及垂直擴散條件較差，汙染物易累積；晚起鋒面通過及東北季風增強，迎風面北部地區，空氣品質將逐漸好轉；下風處南部地區汙染物仍易累積；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。中部、雲嘉南、高屏為「橘色提醒」等級，北部、竹苗為「普通」，宜蘭、花東空品區為「良好」。

7日受東北季風影響，北部地區位於迎風面且有雨，擴散條件佳；下風處中南部地區，汙染物稍易累積。高屏為「橘色提醒」，中部、雲嘉南為「普通」，北部、竹苗、宜蘭、花東為「良好」。