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明天北東繼續下雨！周六鋒面襲轉全台有雨北部有感降溫

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局說，到下周三前都是較為潮濕天氣。聯合報系資料照
中央氣象局說，到下周三前都是較為潮濕天氣。聯合報系資料照

到下周三前都是潮濕的天氣。中央氣象局說，明天仍是華南雲雨區東移影響，且中層雲量偏多，北部、東半部持續下雨。周六晚上鋒面接近，東北季風增強，全台有雨到周日，同時北台灣有感降溫。

氣象預報員林定宜說，今天、明天是華南雲雨區東移影響，水氣比較多，雨勢下下停停，北部、東半部下雨時間長，中南部則比較零星。明天中層雲量偏多，北部、東半部不定時有局部短暫雨，中南部則較為零星，是典型春天天氣，不太穩定，出門宜攜帶雨具。

林定宜說，明天轉東南偏南風，溫度回暖。明天北部16到26度，台北市18到24度，中部17到28度，南部20到30度，東部19到24度。

林定宜說，下一波比較明顯冷空氣是周六，白天鋒面接近，晚上鋒面通過，東北季風隨之增強，北部、東半部天氣轉涼，降雨明顯，主要降雨區域中部以北跟東北部會有短暫陣雨，其他地區局部短暫陣雨，周六晚到下周日天氣最不穩定，也是全台有雨的時間。

氣溫方面，林定宜說，下周日比較冷，台北市17到19度，北部15到19度，中部17到25度，南部19到29度，東部20到23度。下周一也比較涼，台北16到20度，北部15到21度，中部16到26度，南部18到27度，東部19到21度。下周日、一北部、東北部高溫僅20度上下，會比前一天降蠻多，約降5到6度。

林定宜說，下周日下半天到下周三都是東北季風影響，下雨區域集中北部、東半部，中南部也會下，但下的量比較少，集中山區居多，也比較零星。

林定宜說，周四東北季風減弱，北部、東半部氣溫回升。僅東半部留意局部短暫雨，其他地區多雲。

北市

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