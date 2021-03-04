無預警漲價掀風波 金酒公布代理商提貨數據強調沒圖利

金酒公司前日無預警宣布全面調漲酒品價格，漲幅約6％至12％不等，平均漲幅在10％左右，引起坊間熱議，不少流言也紛紛傳出，有盤商就質疑酒廠在酒品價格調整前，大量出貨給特定經銷商等情事，造成不少民眾的不滿，金酒公司在今天下午也發表聲明澄清，傳言都是不實的，也沒有圖利代理商。

其實金酒公司調漲酒品售價，大部分的民眾都表示認同，但普遍覺得時機不對，尤其現在正值疫情嚴峻之時，消費者花錢本來就很保守，貿然調漲恐會嚇跑金酒的死忠支持者；另外，靠北金門版主蔡建偉也表示，金酒漲價的作法太粗糙，真要漲，應該逐年調漲1%，這樣民眾對漲價一事的反彈，比較不會那麼大；他也質疑，漲價前給部分代理商大量提貨，內部明顯有洩密與圖利的嫌疑，金酒公司應該要好好進行調查才對。

對於各界的質疑，金門縣長楊鎮浯昨晚親上火線澄清，絕沒有圖利特定代理商一事；金酒公司今天下午也發表聲明表示，與經銷商間各月份出貨與提貨數量多寡，是依據經銷商所提出的年期分月提貨計畫，計畫經銷商也在年期開始 30 日前提交金酒審核，通過後再按月依所訂計畫提貨。所以，經銷商當月提貨數量，早在價格調整的 3 個月前即已確定，根本不可能有傳言所稱，漲價前突發性大量出貨或提貨的情形。

金酒公司也公布對比近 6 年（民國 105 年至 110 年）1、2 月份該經銷商的實際提貨紀錄，該經銷商於此次價格調整前提貨情形，查無任何異常或明顯與歷年紀錄不一致的幅度變動，證明傳言內容不是事實。

至於傳言有金酒員工在早上5到6點加班幫代理商趕出貨，金酒公司則駁斥是無稽之談，金酒說，他們從 2 月 1 日起執行牛年玉璽酒申購作業，為應申購作業，將寧山配銷處外圍停車場做為作業場地。

金酒進一步指出，那段時間適逢台灣總經銷商於春節前夕為配合船期前來提貨，為有效區隔並紓解雙重作業所帶來的車潮與人潮，才會請總經銷商提前在上午 6 時至 8 時提領酒品，8 時以後再辦理牛年玉璽酒申購作業，此種作業時程調配實屬正常，目的在於避免因作業場地壅塞而發生不必要工安事件，絕非獨厚特定經銷商。