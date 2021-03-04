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付費旅遊還要揮汗淨灘 墾丁工作假期就是有人愛
墾管處近年推動結合付費旅遊的工作假期，源於國外非政府民間組織團體的志工服務形式，遊客在旅遊之外，還要義務勞動為環境盡分心力，去年底在有最佳大自然地理教室之稱的「風吹砂」海岸開辦冬季工作假期，遊客認為是絕佳的環境教育遊程，因名額有限，在向隅遊客呼喊下，墾管處本月20日將加碼一場。
墾管處付費的工作期已在南仁山出風鼻海岸、滿州鄉滿茶古道舉辦多場，去年底和鵝鑾鼻水蛙窟社區在「風吹砂」海岸合辦，除帶遊客體驗恆春半島特有「落山風」和冬夏不同的流沙物理運動奇觀，最特別的是安排結合垃圾分類表格的海岸淨灘，帶領民眾玩海廢，結束後在草原享用可口風味餐，20個名額很快額滿，晚報名的遊客希望墾管處再辦一場。
墾管處解說教育課長馬協群說說，「風吹砂」擁有海岸地形、崩崖、風成地形等豐富地質景觀，在徜徉原野草野、迎風遠眺太平洋風光外，讓民眾認識強勁「落山風」如何從海面吹上許多海洋廢棄物、從何而來、往哪裡去、影響那些生物，另安排1個半小時的淨灘，撿拾的垃圾以表格登記分類，引領民眾愛護環境，上次淨灘沒人喊累，這次名額20人，為慶祝墾丁國家公園37周年處慶，優惠每人半價150元。
去年底參加「風吹砂」工作假期的吳姓家長說，帶著妻兒到有最佳大自然地理教室之稱的「風吹砂」，實際感受恆春半島特有「落山風」的威力，了解冬夏順逆向搬運作用形成罕見的特殊地形景觀，並和妻兒一起彎腰撿拾海廢垃圾、作分類，啟發孩子愛護環境、愛護地球的心，結束後再享受風味餐，收獲滿滿，物超所值。
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