霧季來臨！ 國道21處路段易起霧 高公局提醒小心駕駛

台61線西濱快速道路日前在雲嘉大橋路段發生21車連環追撞車禍，釀成2死8傷慘劇，車禍肇因疑似是因濃霧以及空汙導致能見度低所引起，引發熱議。交通部高公局今提醒，台灣因地形及季風因素，於每年冬、春兩季易發生起霧情形，該霧氣隨著氣流四處飄移，容易影響駕駛人視線，用路人在霧季來臨時，請小心駕駛，遠離事故發生。

高公局也彙整每年11月至隔年3月間，高速公路易產生起霧路段為，其中國道1號部分，包括內湖、林口、楊梅、三義、彰化、員林、西螺、新營及仁德；國道3號則有七堵、樹林、龍潭、關西、香山、南投、竹山、梅山、關廟及田寮。

此外，還有國道5號坪林、國道6號霧峰系統至國姓等路段。

高公局強調，當能見度在500公尺以下的大霧或濃霧時，對行車視線影響甚鉅，提醒駕駛人行駛發生濃霧路段時，應特別小心駕駛、擴大行車間距。

高公局表示，能見度不佳時，應即減速並開亮車頭大燈、霧燈及危險警告燈，以提醒後方來車；如能見度太差時，建議駛往鄰近服務區等待霧散，或從最近之交流道駛離高速公路。

此外，霧中行車時，應保持較長的跟車距離，小心駕駛並避免變換車道，且切勿緊急煞車或將車輛停於車道上，以維護行車安全。

高公局表示，若行車有相關問題，可撥打1968免付費專線詢問；若遇緊急狀況，請儘量滑行至路肩，並開啟危險警告燈，且於車輛後方50-100公尺處豎立車輛故障標誌；倘若汽車無法滑離車道時，則開啟危險警告燈，並於車輛後方100公尺處擺放車輛故障標誌後，立即撥打1968或110求援，且退至護欄外或其他安全處所等待救援。