產官學攜手打造精準醫療 供六癌病友全方位基因檢測

癌症治療朝向個人化、精準化，在產官學合作下，今年下半年起，上千名癌友可至衛福部指定醫療院所，接受跨癌別的全方位基因檢測，透過AI智慧化分析及診斷，了解自身基因資訊，精準用藥，擬定最佳治療策略。

衛生福利部、國家衛生研究院及羅氏大藥廠於3月4日簽署一項協議，攜手執行「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台」合作示範計畫，串連各級醫院，打造癌友精準醫療網。

衛福部部長陳時中說，這次示範計畫對於國內精準醫療有極大助益，包括，資料庫整合、特定癌症基因檢測與臨床資料收錄、精準醫療治療評估之機制，以及真實世界證據（Real World Evidence, RWE）應用於藥物研發、藥品上市登記。

陳時中指出，隨著法規環境的逐步完備，希望吸引更多國內外藥廠企業深入台灣，推動癌症研究，為台灣癌症患者探索更優質的診斷與治療方法。

該次計畫內容包括4大目標：

1.完善國家級精準醫療基因大數據庫及人體生物資料庫整合平台

2.特定癌症之基因檢測與臨床資料之收錄

3.精準醫療治療評估之機制

4.真實世界證據（Real World Evidence, RWE）應用於藥物研發、上市登記。

國家衛生研究院院長梁賡義表示，該計畫收案對象包含，晚期非鱗狀非小細胞肺癌、食道癌、膽囊癌、胃癌、肝外膽管癌、胰臟癌等6種癌症病患，預計最快今年年中，上千名患者參與計畫，並接受治療。

除了羅氏外，台灣默克集團與台灣中外製藥共同聯盟，依基因檢測結果，提供最適合的癌症標靶用藥給參與此計畫的病患。

梁賡義說，此次示範計畫，不僅宣示台灣正式邁入精準醫療時代，同時也是台灣國家級人體生物資料庫整合平台（NBCT）首次與國際藥廠簽署合作協議，讓精準醫療大數據真正應用在癌症患者的治療上。

梁賡義說，國家級人體生物資料庫整合平台（NBCT）建置十分成功，短短兩年，已有30 家人體生物資料庫同意加入，目前已開放讓產學研界依照各自需求提出申請使用。此次與羅氏藥廠的合作計畫是NBCT首次與國際藥廠締約的合作計畫，也是NBCT平台首個採用癌症基因檢測服務方式，使得癌症病人可直接受惠，接受個人化治療之跨機構合作計畫。

羅氏藥廠是第一家與NBCT簽署合作協議的跨國大藥廠，總經理許藹齡說，個人化精準醫療時代來臨，全球醫學正處於歷史性的關鍵時刻。AI醫療大數據的進步，讓疾病診斷和治療出現令人難以置信的突破，確保病人「在正確的時間，為正確的患者，提供正確的治療」。

許藹齡表示，2021年1月28日於新加坡公布的「個人化精準醫療發展指標（Personalised-healthcare-index, PHC Index）」中，台灣獲得亞太區第二名的亮眼成績，代表台灣在發展精準醫療上擁有許多優良先決條件環境。羅氏則在藥物研發製造、醫療診斷儀器、全方位癌症基因檢測和電子病歷資料服務上具有優勢。期望透過此計畫連結台灣在地癌症基因變異研究，與台灣政府、學界與產業界共創實現個人化精準醫療的理想目標。