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草莓盛產季 潭子果農免費供弱勢民眾體驗採果

中央社 / 台中4日電
台中市潭子草莓世界目前2、3期花重疊，進入盛產期，不僅產量高、價格也相對較低。記者余采瀅／攝影
台中市潭子草莓世界目前2、3期花重疊，進入盛產期，不僅產量高、價格也相對較低。記者余采瀅／攝影

在台中潭子經營觀光果園的草莓農許明興，他將蘋果、蜜香2品種雜交，種出500株草莓苗，挑選4品種栽植，現為草莓盛產期，許明興將3月定為公益月，提供弱勢團體免費體驗採果。

種植草莓已有30多年的許明興，近10年來他在苗栗馬拉邦山培育莓苗，提供農友種植草莓，透過雜交改良新品種，許明興曾獲神農獎肯定，被封為草莓苗教父。他現在台中市潭子區經營草莓世界觀光果園。

6年前，許明興將蘋果、蜜香2品種的草莓雜交，種出500株草莓苗，從中挑選出「優雪」「甜蘋果」「貴妃」「黑鑽」等品種栽植。許明興指出，4種草莓各有特色，優雪耐雨水、產量高，貴妃外型較圓、耐乾旱、口感較軟，甜蘋果的口感紮實、酸甜，黑鑽的顏色深紅，口感較甜。

另還有少見的白草莓，吃起來有獨特的氣味，但產量少、栽培不易，許多採果民眾常誤以為草莓尚未成熟，摸一摸後不採，反而造成耗損。

許明興指出，很多人常誤以為農曆春節後草莓季就結束了，但其實到3月底都是草莓盛產。許明興將每年3月定為公益月，邀請鄰近的獨居老人或弱勢團體免費體驗採果樂趣。

獨居老人 台中市

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