推廣長者用碗喝水 花蓮慈濟醫院發明防嗆咳7字訣

若家中長輩常有食物吞不下、喝水容易咳等症狀，就可能是嗆咳，花蓮慈濟醫院發明「防嗆咳7字訣」，引導長者安心吃喝，其中以碗取代杯子喝水可避免仰頭，減少嗆到機率。

花蓮慈院指出，隨著年紀增長，容易發生口腔及咽喉的肌肉功能衰退、舌頭控制力下降，吞嚥協調功能也退化，導致食物或液體沒有進到食道，而跑進氣管引起嗆咳，若處理不當，可能導致營養不良，甚至引發吸入性肺炎或其他併發症等問題。

花蓮慈濟醫院照護失智症長者的輕安居團隊與復健部語言治療師合作，透過個別評估與環境記錄嗆咳事件，了解吞嚥功能狀況，發明預防嗆咳7字訣「練、正、酸、湯、靜、五、碗」，指引長輩放心喝、開心吃。

輕安居護理長陳巧菱解釋，「練」飯前吞嚥健康操，鍛練吞嚥肌群；「正」吃飯坐正收下巴；「酸」飯前喝一小口醋、梅汁或含一小口碎冰，增加唾液分泌；「湯」喝湯半飽吃飯慢；「靜」安靜專心吃；「五」使用5C.C的小湯匙，入口大小剛剛好；「碗」以碗就口頭低低，避免因使用杯子而仰頭喝水。

陳巧菱說，7字訣在輕安居實施後，大大改善失智長輩嗆咳問題，目前輕安居團隊也走入花蓮市、吉安鄉及新城鄉等社區據點推廣「預防嗆咳7字訣」，透過7字訣概念傳遞，讓長者遠離嗆咳困擾。

專師游亞歆說，在社區據點分享時，最引起長輩共鳴的就是「用碗喝水」，因使用杯子喝水要仰頭，容易嗆到，若用碗喝水，就能降低仰頭喝水的風險。長輩都說，原來預防嗆到這麼簡單。